Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chúc Tết, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của BĐBP tỉnh

Tại buổi gặp mặt và chúc Tết, Đại tá Nguyễn Đình Huân, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã báo cáo với đoàn công tác về đặc điểm tình hình biên giới, kế hoạch công tác và việc hiệp đồng với các lực lượng chức năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa bàn, bảo vệ biên giới đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh chính trị và trật tự an toàn địa bàn đóng quân và khu vực biên giới.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát nắm bắt mọi tình hình từ sớm, từ xã không để bị động bất ngờ.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và đoàn công tác tặng quà chúc Tết cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Ảnh: Quàng Hùng

Triển khai và thực hiện tốt các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, trong đó nổi bật như: Giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào; khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Lóng Sập (Việt Nam) - Pa hang (Lào).

Ngoài ra, về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm những ngày cuối năm đã phá thành công nhiều chuyên án, vụ án như: Vụ án ngày 9/1/2025 bắt 1 đối tượng, thu 6.000 viên ma túy tổng hợp và gần 10 triệu đồng tiền Việt Nam; ngày 17/11/2025 bắt 01 đối tượng, thu giữ 1.800 viên ma túy tổng hợp và 01 ô tô; gần đây nhất ngày 23/01/2025 đã phá thành công Chuyên án SL 1224, bắt và thu giữ 5 tạ pháo, 2.800 viên ma túy tổng hợp và 01 ô tô.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ trực Tết. Ảnh: Quàng Hùng

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La trực sẵn sàng hành quân khi có lệnh. Ảnh: Quàng Hùng

Qua báo cáo kết quả đã đạt được của BĐBP tỉnh Sơn La, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã biểu dương các cán bộ, chiến sĩ thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu BĐBP tỉnh Sơn La tiếp tục tăng cường phối hợp tăng cường với các lực lượng chức năng. Đẩy mạnh mối quan hệ gắn bó mật thiết tốt với nhân dân để cùng nhau bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.