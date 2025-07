Giá cà phê trong nước tăng tuần thứ hai liên tiếp, nông dân vẫn chưa muốn bán cà phê

Giá cà phê hôm nay 27/7

Giá cà phê trên thị trường thế giới đồng loạt giảm trong tuần. Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 3.228 USD/tấn, giảm 3,6% (120 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 3,7% (124 USD/tấn), còn 3.196 USD/tấn.

Tại sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 2% (6,1 US cent/pound) trong tuần qua, xuống còn 297,55 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 1,9% (5,5 US cent/pound), về mốc 290,45 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ở mức 95.000 – 95.600 đồng/kg, tăng 1.500 – 1.700 đồng/kg so với tuần trước. Đây cũng là tuần thứ hai liên tiếp giá cà phê trong nước ghi nhận xu hướng tăng.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 95.500 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 95.400 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 95.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay ở mức 95.600 đồng/kg.

Nhìn chung cả hai loại cà phê trên 2 sàn giao dịch đều sụt giảm thêm vào tuần này do áp lực thu hoạch cà phê tại Brazil. Giá Robusta tháng 9 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng qua. Nhiều khả năng giá cà phê Robusta sẽ để mất mốc 3.000 USD/tấn.

Safras & Mercado báo cáo rằng cà phê niên vụ 2025/26 của Brazil đã thu hoạch hoàn thành khoảng 84% tính đến ngày 23/7, cao hơn mức của năm ngoái trong cùng thời kỳ là 81% và mức trung bình 5 năm là 77%. Báo cáo cũng cho thấy 96% sản lượng cà phê Robusta và 76% sản lượng cà phê Arabica đã hoàn thành tính đến ngày 23/7.

Dự báo thời tiết tốt hơn cho Brazil cũng đang gây áp lực lên giá cà phê khi các cơ quan khí tượng cho rằng thời tiết sẽ ấm lên trong tuần tới tại các vùng trồng cà phê của Brazil, giảm nhẹ những lo ngại về nguy cơ sương giá trong mùa đông của nước này.



Công ty I & M Smith cho biết, Chính phủ Brazil đã tái khẳng định cam kết của nước này đối với các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, tuy nhiên khả năng hai nước đạt được sự đồng thuận trước ngày 1/8 vẫn còn rất thấp. Mốc thời gian này đánh dấu thời điểm mức thuế nhập khẩu nặng 50% sẽ được áp dụng đối với gần như toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Brazil, bao gồm cả cà phê nhân.

Các mức thuế thương mại mới được chính quyền Mỹ công bố rơi vào thời điểm nhạy cảm đối với Brazil, đặc biệt là ngành cà phê của nước này.



Trong khi đó, chính quyền Mỹ đã đạt được thỏa thuận thuế quan với Indonesia, áp dụng mức thuế nhập khẩu 19% – được coi là vừa phải nhưng vẫn mang tính tác động đối với hàng hóa nhập từ quốc đảo này, bao gồm cả cà phê.

Giá cà phê nội địa tại Việt Nam tăng nhẹ so với tuần trước, do nông dân Việt nam và Indonesia vẫn chưa muốn bán cà phê nhân của mình và chờ giá ở mức cao hơn. Nông dân hạn chế bán vì muốn giữ cà phê cho đến khi giá ít nhất trên 100.000 đồng/kg. Vụ thu hoạch ở Việt Nam sẽ bắt đầu từ tháng 10.