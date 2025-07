Giá cà phê tăng tiếp, thị trường theo dõi sát việc Mỹ áp thuế

Giá cà phê hôm nay 24/7

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 24/7 ở mức 3.300 USD/tấn, tiếp tục tăng 0,33% (11 USD/tấn) so với phiên trước đó. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 lại giảm nhẹ 0,09% (3 USD/tấn), đạt 3.259 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,69% (5 US cent/pound), lên mức 301,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,77% (5,1 US cent/pound), lên 293,8 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ở mức 95.700 – 96.200 đồng/kg, tăng 400 - 500 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 96.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 96.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 95.700 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay ở mức 96.200 đồng/kg.

Theo Nguồn Worldcoffeeportal, từ ngày 1/8/2025, thuế suất 50% đối với các sản phẩm của Brazil xuất sang Mỹ, trong đó có cà phê, có thể sẽ chính thức có hiệu lực. Dù chưa đến thời điểm áp dụng, động thái này đã ngay lập tức gây tác động đến thị trường toàn cầu, làm gia tăng biến động trên thị trường cà phê kỳ hạn.

Brazil hiện chiếm khoảng 30% xuất khẩu cà phê toàn cầu và cung cấp gần 1/3 lượng cà phê nhập khẩu của Mỹ. Riêng năm 2024, Brazil đã xuất khẩu 8,1 triệu bao cà phê sang thị trường Mỹ.

“Với thuế suất mới, cà phê Brazil sẽ mất lợi thế cạnh tranh tại thị trường Mỹ khi chi phí nhập khẩu tăng cao, khiến các nhà nhập khẩu chuyển hướng sang các quốc gia có mức thuế thấp hơn” ông Guilherme Morya – chuyên gia phân tích cà phê tại Rabobank – nhận định. Theo ông, Colombia, Honduras, Ethiopia và Việt Nam là những quốc gia có khả năng được hưởng lợi nhiều nhất trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu đang bị thắt chặt.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng cho rằng còn quá sớm để đánh giá tác động dài hạn.

Mỹ hiện tiêu thụ khoảng 24 triệu bao cà phê mỗi năm. Chính sách thuế mới có thể làm giảm nhu cầu đối với cà phê Brazil tại thị trường này.

“Dù giá cà phê gần đây có xu hướng giảm, áp lực lạm phát và các yếu tố kinh tế vẫn đang đè nặng lên sức tiêu dùng. Việc tăng chi phí thêm 50% có thể khiến cà phê trở nên kém tiếp cận hơn đối với người tiêu dùng cuối cùng” ông Morya phân tích.

“Chúng ta đều hiểu rằng, người tiêu dùng Mỹ sẽ là bên phải gánh chịu hậu quả cuối cùng. Bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng đến sức mua đều sẽ làm gián đoạn chuỗi thương mại, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành công nghiệp và sự phát triển chung của cả các nước sản xuất lẫn tiêu dùng” ông Marcos Matos – Tổng Giám đốc Hội đồng Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafé) – bày tỏ.

Ông Matos cũng nhấn mạnh rằng ngành cà phê mang lại giá trị lớn cho nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là trong khâu chế biến sau nhập khẩu. Cà phê hiện đóng góp khoảng 1,2% GDP của Mỹ và tạo ra 2,2 triệu việc làm. Với mỗi 1 USD cà phê nhập khẩu, nền kinh tế Mỹ thu về đến 43 USD giá trị gia tăng.

“Sẽ rất quan trọng để theo dõi xem chính sách thuế này có thực sự được triển khai toàn diện hay không và sẽ tồn tại trong bao lâu, bởi nó có thể tái định hình dòng chảy thương mại cà phê toàn cầu, ảnh hưởng đến cả người trồng, nhà xuất khẩu và người tiêu dùng. Chúng tôi hy vọng lý trí sẽ chiến thắng” ông Matos kết luận.