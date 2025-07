Giá cà phê đồng loạt giảm, tồn kho tăng và đầu cơ trên sàn đẩy mạnh bán ra

Giá cà phê hôm nay 22/7

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 22/7 ở mức 3.187 USD/tấn, lao dốc 4,81% (161 USD/tấn) so với cuối tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 4,76% (158 USD/tấn), lên 3.164 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 cũng giảm tới 3,84% (11,65 US cent/pound), xuống còn 291,95 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 3,73% (11,05 US cent/pound), chỉ còn 284,9 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ở mức 91.600 – 92.300 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 92.300 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 92.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 91.600 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay ở mức 92.300 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 7/2025 đạt khoảng 42.400 tấn cà phê nhân, giá trị 208 triệu USD. Đơn giá xuất khẩu cà phê Robusta giai đoạn này là 4.813 USD/tấn; giá Arabica là 6.473 USD/tấn. Số liệu này cho thấy, xuất khẩu cà phê đang vào cuối mùa với sản lượng và giá trị sụt giảm so với các tháng trước đó.

Tính đến ngày 21/7, tồn kho do ICE giám sát tăng lên mức cao nhất trong gần 11 tháng, đạt 6.243 lô. Ngược lại, lượng tồn kho Arabica do ICE theo dõi giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng, còn 811.024 bao.

Mức thuế quan mới từ Mỹ cũng khiến cà phê Brazil gặp khó khăn khi tiếp cận thị trường tiêu thụ này. Trong lĩnh vực cà phê, nếu mức thuế quan mới được kích hoạt, xuất khẩu cà phê của Brazil sang Mỹ - quốc gia tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới và cũng là nhà nhập khẩu lớn nhất từ Brazil - sẽ đối diện với nhiều rủi ro. Cuối tháng 7/2025, thời tiết có thể lạnh hơn tại một số khu vực trồng cà phê ở Brazil. Tuy nhiên, các dự báo hiện tại đều cho biết, mức nhiệt sẽ không giảm sâu đến ngưỡng gây rủi ro cho cây trồng.

Theo Hiệp hội Xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe), tổng lượng cà phê xanh xuất khẩu trong tháng 6/2025 của quốc gia này đã giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 2,3 triệu bao. Trong đó, xuất khẩu Arabica giảm 27% còn 1,8 triệu bao, và Robusta giảm mạnh 42% xuống còn 476.334 bao.

Trước đó, theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 6/2025 xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục giảm 20,69% về lượng, giảm 21,16% kim ngạch và giá giảm nhẹ 0,6% so với tháng 5/2025, đạt 117.983 tấn, tương đương 677,92 triệu USD, giá trung bình 5.746 USD/tấn. Tính chung cả 6 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê tăng 6% về lượng, tăng 69,36% về kim ngạch và tăng 59,84% về giá so với 6 tháng đầu năm 2024, đạt 947.102 tấn, tương đương trên 5,4 tỷ USD, giá trung bình 5.705 USD/tấn.

Cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đức trong 6 tháng đầu năm 2025, chiếm trên 15% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 149.543 tấn, tương đương 824,85 triệu USD, giá 5.516 USD/tấn, tăng 33,2% về lượng, tăng mạnh 115% về kim ngạch và tăng 61,5% về giá so với 6 tháng đầu năm 2024; riêng tháng 6/2025 xuất khẩu đạt 11.718 tấn, tương đương 61,68 triệu USD, giá 5.264 USD/tấn, giảm 53% về lượng, giảm 55% kim ngạch và giảm 4% về giá so với tháng 5/2025.

Xuất khẩu cà phê sang Italia đứng thứ 2 thị trường, giảm 11% về lượng, nhưng tăng 48% kim ngạch và tăng 66,6% về giá so với 6 tháng đầu năm 2024, đạt 76.993 tấn, tương đương 409,22 triệu USD, giá 5.315 USD/tấn, chiếm 8,1% trong tổng lượng và chiếm 7,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.

Xuất khẩu cà phê sang thị trường Tây Ban Nha tăng 8% về lượng, tăng mạnh 71% kim ngạch và tăng 58,3% về giá so với 6 tháng đầu năm 2024, đạt 69.539 tấn, tương đương 403,85 triệu USD, giá trung bình 5.808 USD/tấn, chiếm trên 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2025 xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024.