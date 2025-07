Giao dịch cà phê tại Việt Nam chậm chạp, nguồn cung hạn chế, giá tuần này ra sao?

Giá cà phê hôm nay 21/7

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa tuần trước ở mức 3.348 USD/tấn, tăng mạnh 4,1% (132 USD/tấn) so với tuần trước, nhưng vẫn giảm tới 36,2% kể từ đầu tháng 5 đến nay.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng tới 6% (17,1 US cent/pound) vào tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn 22,6% so với đầu tháng 5, đạt 303,6 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ở mức 93.500 – 94.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 93.800 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 93.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 93.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay ở mức 94.000 đồng/kg.

Hoạt động giao dịch tại thị trường nội địa hiện rất trầm lắng. Nông dân Việt Nam không bán ra, nhiều người chuyển sang mua cà phê từ Indonesia do nước này đang trong mùa thu hoạch.

Tính chung cả tuần trước, giá cà phê nội địa đã tăng 4.000 đồng/kg, trên sàn, giá Robusta tăng 132 USD/tấn, giá Arabica tăng 17,1 US cent/lb.

Theo các thương nhân, mưa lớn trong mùa thu hoạch ở Indonesia đã làm gián đoạn quá trình phơi sấy hạt cà phê Robusta. Hiện tại, mưa lớn trong khu vực đang ảnh hưởng đến sản lượng cà phê ở Indonesia. Mưa không chỉ làm hạt cà phê rụng mà còn ảnh hưởng đến quá trình phơi sấy. Sản lượng cà phê ở Indonesia năm nay ước tính thấp hơn từ 10–20% so với năm trước. Vụ thu hoạch dự kiến sẽ tiếp tục đến tháng 8 tới.

Vụ thu hoạch cà phê cũng đang diễn ra tại Brazil với tiến độ và sản lượng giữ vững như mọi năm. Cà phê của quốc gia này được đưa ra thị trường đều đặn khiến nguồn cung dồi dào gây thêm áp lực lên giá.

Nhận định thị trường tuần này, chuyên gia cho rằng có chiều hướng đi lên ở đầu tuần, khi ảnh hưởng của việc đưa hàng từ Brazil sang Mỹ vẫn còn mạnh. Giá cà phê sẽ giảm càng gần về cuối tuần trước áp lực của đồng USD và tồn kho trên sàn.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025/26 được dự báo sẽ tăng thêm 4,3 triệu bao so với năm trước, lên mức kỷ lục 178,7 triệu bao. Xuất khẩu cà phê nhân toàn cầu dự kiến tăng thêm 700.000 bao, lên 122,3 triệu bao. Trong khi đó, tiêu thụ cà phê toàn cầu được dự báo sẽ đạt kỷ lục mới 169,4 triệu bao. Kết quả là tồn kho cuối kỳ dự kiến vẫn duy trì ở mức thấp, khoảng 22,8 triệu bao.