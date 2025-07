Nông thôn Tây Bắc: Chủ động ứng phó với bão số 3

Bão số 3 đang diễn biến phức tạp, khó lường

Ngày 20/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác ứng phó với cơn bão số 3.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo các công ty: Điện lực Sơn La, Thủy điện Sơn La và Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã, phường.

Cơn bão số 3 có tên quốc tế là WIPHA, sáng 19/7, bão đã đi vào biển Đông. Dự báo bão mạnh nhất đạt cấp 12, giật cấp 15 trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc biển Đông. Chiều 21/7, bão đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 10-11, giật cấp 14; đổ bộ vào đất liền Bắc Bộ đến Nghệ An trong ngày 22/7. Từ ngày 21-23/7, tại khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Tại tỉnh Sơn La, theo báo cáo nhanh của các địa phương, trong ngày 19/7, một số nơi đã xảy ra dông lốc làm 12 hộ dân xã Chiềng Sơn và phường Thảo Nguyên, phường Mộc Sơn bị tốc mái và làm thiệt hại một số diện tích lúa, hoa màu đang trong giai đoạn thu hoạch, tổng thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng.

Dự báo đường đi của cơn bão số 3. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Chủ động các phương án ứng phó với với bão số 3

Từ ngày 21 đến 23/7, tỉnh Sơn La dự kiến sẽ đón một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Lượng mưa phổ biến dao động từ 100 - 200mm, có nơi trên 250mm.

Đặc biệt, khu vực phía Đông Nam tỉnh, bao gồm các xã, phường: Pắc Ngà, Bắc Yên, Chiềng Sại, Xím Vàng, Tà Xùa, Tạ Khoa, phường Mộc Châu, Lóng Sập, Chiềng Sơn, phường Mộc Sơn, Đoàn Kết, phường Vân Sơn, phường Thảo Nguyên, xã Tân Yên, Tân Phong, Kim Bon, Gia Phù, Phù Yên, Mường Bang, Mường Cơi, Suối Tọ, Tường Hạ, Tô Múa, Vân Hồ, Song Khủa, Xuân Nha, Chiềng Hặc, Yên Sơn, Lóng Phiêng, Phiêng Khoài, Yên Châu, sẽ có mưa to đến rất to với lượng phổ biến 200 - 300mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Hội nghị trực tuyến về công tác ứng phó với cơn bão số 3. Ảnh: Quốc Tuấn

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa cục bộ cường suất lớn, có thể vượt 100mm/3h. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây thiệt hại về người và tài sản.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành trung ương và các địa phương chủ động các giải pháp ứng phó với cơn bão số 3. Chú trọng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình mưa bão lũ, duy trì chế độ trực cập nhật thông tin 24/24 giờ để làm căn cứ chỉ đạo và chủ động các phương án phòng chống.

Các địa phương rà soát sớm các phương án, tập trung vật tư và nhân lực hỗ trợ các điểm xung yếu, khắc phục hậu quả thiên tai. Các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ được dự báo sẽ có mưa lớn đến rất lớn, nên tuyệt đối không chủ quan, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống ngập lụt đô thị, lũ ống, lũ quét trên toàn địa bàn.

Đồng thời, triển khai nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong thời điểm bão đổ bộ và cả khi chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Tinh thần chung là sự chủ động, phối hợp chặt chẽ và không lơ là để đảm bảo an toàn tối đa cho nhân dân và tài sản.