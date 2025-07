Có tuần tăng, giá cà phê trong nước đang được thu mua ở mức cao

Giá cà phê hôm nay 20/7

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 3.348 USD/tấn, tăng mạnh 4,1% (132 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 4,7% (150 USD/tấn), lên 3.322 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng tới 6% (17,1 US cent/pound) trong tuần qua, đạt 303,6 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 5,5% (15,5 US cent/pound), lên mức 295,95 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ở mức 93.500 – 94.000 đồng/kg, tăng 3.400 – 3.700 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 93.800 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 93.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 93.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay ở mức 94.000 đồng/kg.

Triển vọng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 6 tháng cuối năm được đánh giá là có nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là tại các thị trường trọng điểm như EU và Mỹ.

Ngày 9/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tăng thuế quan với hàng hóa từ Brazil nhập khẩu vào Mỹ từ 10% lên 50%, có hiệu lực từ ngày 1/8.

Các nguồn tin trong ngành cà phê cho biết nếu mức thuế mới được xác nhận và áp dụng vào ngày 1/8, gần như toàn bộ hoạt động xuất khẩu cà phê của Brazil sang Mỹ sẽ bị đình trệ. Đồng thời, Mỹ sẽ khó có thể tìm được nguồn thay thế với khối lượng và mức giá tương đương.

Brazil là quốc gia trồng và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, trong khi Mỹ là khách hàng lớn nhất của nước này và cũng là nước tiêu thụ cà phê nhiều nhất toàn cầu. Trong tổng lượng cà phê mà quốc gia này tiêu thụ, không dưới 33% đến từ Brazil.

Không chỉ Brazil, nguồn cung cà phê lớn thứ 4 thế giới là Indonesia dự kiến sẽ bị áp thuế đối ứng lên đến 32% đối với hàng hóa vào Mỹ. Một số quốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu khác như Mexico cũng đang đối mặt với mức thuế 30%, Canada là 35%.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trong 5 tháng đầu năm, Mỹ đã nhập khẩu tổng cộng 752.730 tấn cà phê các loại, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam là nguồn cung lớn thứ ba cho nước này chỉ sau Brazil và Colombia, chiếm 7,1% thị phần.

Trong khi đó, việc Ủy ban châu Âu xếp Việt Nam vào nhóm “rủi ro thấp” về phá rừng theo Quy định chống mất rừng (EUDR) cũng mang lại lợi thế không nhỏ cho cà phê Việt Nam so với các đối thủ cạnh tranh chính như Brazil hay Indonesia, những quốc gia được xếp vào nhóm “rủi ro tiêu chuẩn”.

Điều này giúp giảm tần suất kiểm tra lô hàng xuất khẩu xuống chỉ còn 1%, thay vì 3% hoặc 9% đối với các nhóm rủi ro cao hơn.

Trước những biến động trong dòng chảy thương mại cà phê toàn cầu, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị phần trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường cà phê đang đối mặt với những biến động mạnh về giá.