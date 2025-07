Sơn La: Cảnh báo mưa rất to, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng do ảnh hưởng bão số 3

Nguy cơ mưa rất to, lũ quét và sạt lở đất diện rộng

Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) tỉnh Sơn La vừa phát đi báo cáo nhanh về tình hình bão số 3, cảnh báo nguy cơ cao về mưa lớn cục bộ, lũ, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới. Mọi công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương để đảm bảo an toàn cho người dân.

Từ chiều ngày 21 đến sáng sớm ngày 22/7, tỉnh Sơn La đã chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, ghi nhận mưa vừa, mưa to cục bộ, với lượng mưa phổ biến từ 10 - 60mm. Một số nơi có lượng mưa cao hơn như Km46 (xã Vân Hồ) 77,2mm và Xuân Nha (xã Xuân Nha) 69mm. Về thủy văn, mực nước sông Đà biến đổi theo điều tiết của thủy điện và hồ chứa. Tính đến 07h ngày 22/7, mực nước trên các sông, suối thuộc khu vực Sơn La đều ở mức dưới báo động 1. Mực nước thượng lưu hồ Sơn La vào 07h ngày 22/7 ở mức 195,63cm, dưới mực nước dâng bình thường.

Vào 04h ngày 22/7, vị trí tâm bão số 3 nằm ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 140km, cách Hải Phòng 70km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, khoảng 16h ngày 22/7, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10-15km/h, tâm bão trên đất liền từ Hải Phòng đến Thanh Hóa, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Đến 04h ngày 23/7, bão suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt - Lào, cường độ dưới cấp 6.

Cảnh báo mưa rất to, lũ quét và sạt lở đất diện rộng do ảnh hưởng bão số 3 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Tư liệu

Từ sáng ngày 22/7 đến hết đêm ngày 23/7, Sơn La sẽ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 80 - 150mm, có nơi trên 200mm. Riêng khu vực phía Đông Nam tỉnh, bao gồm các xã/phường như Pắc Ngà, Bắc Yên, Chiềng Sại, Xím Vàng, Tà Xùa, Tạ Khoa, Mộc Châu, Lóng Sập, Chiềng Sơn, Vân Sơn, Thảo Nguyên, Tân Yên, Tân Phong, Kim Bon, Gia Phù, Phù Yên, Mường Bang, Mường Cơi, Suối Tọ, Tường Hạ, Tô Múa, Vân Hồ, Song Khủa, Xuân Nha, Chiềng Hặc, Yên Sơn, Lóng Phiêng, Phiêng Khoài, Yên Châu, dự kiến có mưa to đến rất to với lượng phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi trên 300mm.

Từ ngày 24 - 26/7, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3, Sơn La tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h) và khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh trong cơn dông.

Mưa lớn có khả năng cao gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực địa hình dốc như ven sông suối, sườn đồi, các công trình đang thi công và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại các xã/phường phía Nam tỉnh như Lóng Sập, Mộc Châu, Chiềng Sơn, Đoàn Kết, Vân Sơn, Thảo Nguyên, Tân Yên, Tân Phong, Kim Bon, Gia Phù, Phù Yên, Mường Bang, Mường Cơi, Suối Tọ, Tường Hạ, Tô Múa, Vân Hồ, Song Khủa, Xuân Nha, Chiềng Hặc, Yên Sơn, Lóng Phiêng, Phiêng Khoài, Yên Châu, Bắc Yên, Chiềng Sại, Xím Vàng, Ngọc Chiến, Chiềng Hoa, Tà Xùa, Pắc Ngà, Tạ Khoa. Đài KTTV tỉnh cũng đặc biệt lưu ý hiện tượng sạt lở đất, đá vẫn có thể xảy ra ngay cả khi mưa giảm hoặc không mưa.

Trên sông Mã và Nậm Pàn, khả năng xuất hiện lũ vừa, mực nước đỉnh lũ có thể đạt cuối báo động 2 đến đầu báo động 3, với biên độ lũ lên từ 75-150cm.



Chủ động các phương án ứng phó bão số 3

Đài KTTV tỉnh Sơn La đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp và các địa phương, sở, ngành cần chủ động rà soát, theo dõi các điểm xung yếu, các công trình đang thi công để kịp thời có phương án di dời người và tài sản đảm bảo an toàn. Đồng thời, cần chú ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đột xuất và tuyệt đối cấm người dân di chuyển qua các ngầm, đập tràn, đánh bắt cá, vớt củi khi đang có lũ.

Tình hình mưa lũ trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp do đang trong mùa mưa lũ chính vụ, người dân cần liên tục cập nhật thông tin cảnh báo và chủ động các biện pháp phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại.