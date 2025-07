Giá cà phê bật tăng mạnh vì thông tin sương giá

Giá cà phê hôm nay 23/7

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 23/7 ở mức 3.289 USD/tấntăng mạnh 3,2% (102 USD/tấn) so với ngày hôm trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 3,1% (98 USD/tấn), lên 3.262 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 cũng tăng 1,51% (4,4 US cent/pound), lên mức 296,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,33% (3,8 US cent/pound), lên 288,7 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ở mức 95.300 – 95.700 đồng/kg, tăng 3.200 - 3.700 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 95.500 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 95.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 95.300 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay ở mức 95.700 đồng/kg.

Lý do giá cà phê quay đầu tăng được cho là xuất phát từ một bản tin dự báo thời tiết rằng giá rét sẽ xuất hiện tại các vùng trồng cà phê chính của Brazil cuối tuần này có khả năng ảnh hưởng đến sản lượng.

Cooxupé - hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil, cho biết nông dân của họ đã thu hoạch được 59% sản lượng cà phê dự kiến cho niên vụ 2025 tính đến ngày 18/7, tăng so với mức 49,3% của tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn mức 67,7% được ghi nhận vào cùng thời điểm năm ngoái.

Bên cạnh đó, đồng USD giảm nhẹ so với nội tệ các nước xuất khẩu cũng khiến giá cà phê bật tăng.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 7/2025 đạt khoảng 42.400 tấn cà phê nhân, giá trị 208 triệu USD. Đơn giá xuất khẩu cà phê robusta giai đoạn này là 4.813 USD/tấn; giá arabica là 6.473 USD/tấn. Số liệu này cho thấy, xuất khẩu cà phê đang vào cuối mùa với sản lượng và giá trị sụt giảm so với các tháng trước đó.

Tính đến ngày 21/7, tồn kho do ICE giám sát tăng lên mức cao nhất trong gần 11 tháng, đạt 6.243 lô. Ngược lại, lượng tồn kho arabica do ICE theo dõi giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng, còn 811.024 bao.

Trước đó, nhận định thị trường tuần này, chuyên gia cho rằng có chiều hướng đi lên ở đầu tuần, khi ảnh hưởng của việc đưa hàng từ Brazil sang Mỹ vẫn còn mạnh. Giá sẽ giảm càng gần về cuối tuần trước áp lực của đồng USD và tồn kho trên sàn.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025/26 được dự báo sẽ tăng thêm 4,3 triệu bao so với năm trước, lên mức kỷ lục 178,7 triệu bao. Xuất khẩu cà phê nhân toàn cầu dự kiến tăng thêm 700.000 bao, lên 122,3 triệu bao. Trong khi đó, tiêu thụ cà phê toàn cầu được dự báo sẽ đạt kỷ lục mới 169,4 triệu bao. Kết quả là tồn kho cuối kỳ dự kiến vẫn duy trì ở mức thấp, khoảng 22,8 triệu bao.