Giá lợn hơi đang giảm quá nhanh, mất mốc 60.000 đồng/kg

Giá lợn hơi 'thủng đáy' xuống mốc 59.000 đồng/kg

Giá lợn hơi liên tục 'thủng đáy' xuống mức 59.000 đồng/kg. Đợt lao dốc kéo dài từ đầu tháng đến nay khiến giá lợn hơi mất tổng cộng khoảng gần 10.000 đồng/kg.

Miền Bắc giảm thêm 1 - 2 giá tại các tỉnh: Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình,..., mức trung bình giảm còn 61.000 đồng/kg. Miền Trung cùng chiều giảm tiếp tại Quảng Trị về 59.000 đồng/kg - cùng mức giá với Gia Lai; Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk hạ còn 60.000 đồng/kg. Thị trường miền Nam giảm tại Tây Ninh và Cà Mau về cùng mức giá 64.000 đồng/kg, Vĩnh Long xuống còn 62.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi bình quân cả nước hiện chỉ còn gần 62.000 đồng/kg, so với đầu tháng 7 đã giảm đến gần 10.000 đồng. Giá lợn hơi giảm nhanh một phần do tình trạng dịch bệnh đang phát triển rộng ở nhiều địa phương. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, huy động lực lượng để kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để bùng phát dịch bệnh, hạn chế phát sinh ổ dịch mới và xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh.

Giá lợn CP hôm nay cũng đứng ở mức thấp từ 60.000 - 67.000 đồng/kg ở hai miền Bắc Nam. Còn giá lợn hơi Trung Quốc đứng ở mức 51.000 đồng/kg.

Nguồn cung thịt lợn đang tăng lên và thị trường tiêu thụ đang trong giai đoạn thấp điểm nhất trong năm.

Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi và thú y (Bộ NN-MT), từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra 636 ổ dịch tại 30/34 tỉnh, thành phố, số lợn mắc bệnh là 42.349 con; số lợn chết, buộc tiêu hủy là 43.375 con. Hiện còn 256 ổ dịch tại 26 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Đặc biệt, trong hai tháng 6 và 7/2025, bệnh dịch tả lợn châu Phi gia tăng tại các tỉnh, thành phía Bắc và miền Trung.

Thực tế, do giá lợn tăng cao hồi đầu năm đã khiến người dân tái đàn mạnh trở lại. Thời điểm hiện nay cũng là lúc nguồn cung lợn dồi dào hơn. Song do dịch bệnh bùng lên khiến người dân "bán non" lợn hơn vì sợ lợn dính dịch. Người tiêu dùng lại hạn chế chi tiêu và mua thịt lợn. Chính vì vậy giá thịt lợn giảm nhanh.

Theo dự báo của một số chuyên gia chăn nuôi, ở thời điểm hiện tại, giá thịt lợn giảm do nhiều yếu tố tác động nhưng đến cuối năm giá lợn có thể sẽ tăng trở lại vì nguồn cung thiếu hụt.

Trong tháng 06/2025, giá lợn hơi trên thị trường trong nước tăng giảm trái chiều so với tháng 05/2025 tại các khu vực, dao động khoảng 69.000 - 76.000 đồng/kg.

Cụ thể: Giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 69.000 - 70.000 đồng/ kg, tăng khoảng 3.000 đồng/kg so với cuối tháng 05/2025.

Giá lợn hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên dao động trong khoảng 71.000 - 74.000 đồng/kg, trong những ngày đầu tháng 06/2025, giá lợn hơi giảm từ 1.000 đồng/kg, sau đó phục hồi trở lại, nhưng cuối tháng lại giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/ kg so với những ngày cuối tháng 05/2025.

Giá lợn hơi tại khu vực miền Nam dao động trong khoảng 73.000 - 76.000 đồng/kg, giảm từ 2.000 – 3.000 đồng/kg so với những ngày cuối tháng 05/2025.

Tình hình nhập khẩu: Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 366,8 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 735,29 triệu USD, tăng 9,6% về lượng và tăng 14,6% về trị giá so với 5 tháng đầu năm 2024.

Nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2025 đạt 56,1 nghìn tấn, với trị giá 149,66 triệu USD, tăng 77,7% về lượng và tăng 112,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá trung bình nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh về Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2025 ở mức 2.661 USD/tấn, tăng 19,5% so với 5 tháng đầu năm 2024.

5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam nhập khẩu thịt lợn từ 19 thị trường, tăng thêm 2 thị trường so với 4 tháng đầu năm 2025, trong đó Nga tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm 50,45% tổng lượng thịt lợn nhập khẩu. Tiếp theo, nhập khẩu từ Brazil chiếm 30,51%; Tây Ban Nha chiếm 5,43%; Đức chiếm 2,38%; Ba Lan chiếm 2,89%; Canada chiếm 2,08%; các thị trường khác chiếm 6,27%.