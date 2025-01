Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đến thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần thường trực đảm bảo lực lượng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Đồng thời, biểu dương những thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thời gian qua đã luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tại địa bàn đóng quân và khu vực biên giới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La thăm, tặng quà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Ảnh: Quàng Hùng

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Sơn La yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ; luôn chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, địa bàn, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phối hợp hiệu quả với các ngành, địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Xây dựng lực lượng vững mạnh, duy trì nghiêm kỷ luật, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội Xuân tại địa bàn phụ trách.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.