Tết rộn ràng, gửi ngàn yêu thương cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, trong không khí vui tươi rộn ràng, các cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Sơn La đã hướng dẫn các cháu nhỏ các bước gói bánh để cùng nhau tạo nên những chiếc bánh chưng xanh, mang theo tinh thần yêu thương, đoàn kết và sẻ chia đong đầy yêu thương.

Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa những việc làm đậm chất nhân văn của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ. Mang lại một cái Tết đầm ấm, đầy tiếng cười trong ngôi nhà chung Công an tỉnh, xua tan giá lạnh của mùa đông, mở ra một năm mới với những niềm tin và hi vọng mới.

Công an tỉnh Sơn La tặng quà cho các cháu nhỏ. Ảnh: Trung Hiếu

Nhân dịp này, Công an tỉnh Sơn La đã tặng cho các cháu 33 suất quà mỗi suất trị giá 500.000 đồng; Công ty TNHH Phúc Khánh Tây Bắc tặng 33 suất quà mỗi suất 400.000 đồng;

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ tặng 14 suất quà và phòng Kỹ thuật hình sự tặng 01 suất quà, góp phần động viên, giúp đỡ các em có điều kiện ăn, học tốt hơn và chắp cánh cho những ước mơ bay cao bay xa hơn.

Không khí rộn ràng trong ngôi nhà chung Công an tỉnh Sơn La. Ảnh: Trung Hiếu

Niềm vui, háo hức của các cháu nhỏ. Ảnh: Trung Hiếu

Khuôn mặt rạng ngời của các em nhỏ khi lần đầu được gói bánh chưng. Ảnh: Trung Hiếu