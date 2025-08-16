Nông thôn Tây Bắc: Các nhà khoa học đưa kiến thức nông nghiệp đến với nông dân Sơn La

Nông dân biết cách phát triển nông nghiệp bền vững

Dự Hội nghị ông Vũ Đức Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La; các chuyên gia, nhà khoa học và hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn các xã thuộc Thị xã Mộc Châu (cú), tỉnh Sơn La.

Tại chương trình, bà con nông dân được trực tiếp giao lưu, trao đổi với các chuyên gia về nhiều lĩnh vực thiết thực như: phòng chống sâu bệnh trên cây ăn quả; kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; cách chăm sóc các loại cây trồng chủ lực như mận, lê, hồng, dâu tây...

Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến chăn nuôi như phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, kỹ thuật chăm sóc gia cầm sinh sản, cũng như cách lựa chọn phân bón phù hợp cho cây trồng cũng được tư vấn chi tiết.

Ông Vũ Đức Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Đức Thuận nhấn mạnh: Với hơn 70% dân số sống bằng nghề nông, Sơn La luôn xác định nông nghiệp là trụ cột trong phát triển kinh tế. Trong những năm qua, tỉnh đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nền nông nghiệp sạch, bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường xuất khẩu và nhu cầu trong nước.

Chương trình “Bác sĩ nông học” được đánh giá là cầu nối hiệu quả giữa nông dân và các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây không chỉ là sân chơi giao lưu, học hỏi mà còn là cơ hội quý báu để người nông dân tiếp cận các kiến thức hiện đại, từng bước nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp trả lời các câu hỏi nông dân.

Ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, cho biết: Trong những tháng đầu năm, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt ở các thị trường lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc. Sơn La đang là một trong những địa phương đi đầu trong chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, với nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cũng theo ông Dự, việc tổ chức chương trình này không chỉ giúp bà con được tiếp cận thông tin chuyên môn từ các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực như nông hóa thổ nhưỡng, dinh dưỡng cây trồng, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y… mà còn tạo điều kiện để người dân trực tiếp trao đổi những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong thực tế sản xuất.

Hội viên nông dân đặt câu hỏi với các chuyên gia, nhà khoa học.

Thông qua những chia sẻ, hướng dẫn sát thực tế và phù hợp với đặc điểm địa phương, chương trình “Bác sĩ nông học” góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, đồng thời giúp người dân từng bước ổn định và cải thiện đời sống.

Một số hình ảnh tại chương trình “Bác sĩ nông học”