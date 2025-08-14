Sơn La: Trao quyết định nghỉ hưu đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Minh

Sơn La tổ chức hội nghị về công tác cán bộ

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Lê Hồng Minh.

Theo quyết định này, ông Lê Hồng Minh được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 15/8/2025 và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Lê Hồng Minh. Ảnh: Quốc Tuấn

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Việt trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ông Lê Hồng Minh trong suốt quá trình công tác, đặc biệt trên cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành hiệu quả các lĩnh vực được phân công, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân tỉnh Sơn La.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn rằng, sau khi nghỉ công tác, ông Lê Hồng Minh sẽ tiếp tục dõi theo, quan tâm và đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào sự phát triển bền vững của tỉnh Sơn La.

Tỉnh Sơn La công bố, trao Quyết định nghỉ hưu đối với ông Lê Hồng Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Quốc Tuấn

Ông Lê Hồng Minh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương cùng toàn thể đồng chí, đồng nghiệp đã luôn tin tưởng, đồng hành và tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí bày tỏ niềm tự hào khi được cống hiến cho sự nghiệp phát triển của tỉnh và khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ của mình vào những lĩnh vực phù hợp trong thời gian tới.