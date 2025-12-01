Giá cà phê giảm đầu tuần, doanh nghiệp thận trọng hơn trong hoạt động thu mua

Giá cà phê hôm nay 1/12

Ngày 1/12, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 trên sàn London đạt 4.565 USD/tấn, tăng nhẹ 1,3% (59 USD/tấn) so với tuần trước đó. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 1,4% (60 USD/tấn), đạt 4.413 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng tăng 3,3% (13 US cent/pound) trong tuần trước, đạt 413 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 3,2% (11,8 US cent/pound), đạt 381,2 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 110.500 – 111.200 đồng/kg, giảm 800 – 1.300 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 111.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 110.700 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 110.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 111.200 đồng/kg.

Giá cà phê trên thị trường thế giới tháng 11/2025 diễn biến trái chiều, giá cà phê Robusta giảm, trong khi giá cà phê Arabica tăng.

Giá cà phê Robusta giảm do áp lực từ nguồn cung gia tăng khi Việt Nam và Indonesia bước vào giai đoạn thu hoạch thuận lợi. Trong phiên giao dịch ngày 27/11/2025, giá cà phê Robusta trên sàn giao dịch London kỳ hạn tháng 01/2026, tháng 3/2026 giảm lần lượt 0,6% và 1,9% so với ngày 01/11/2025, xuống còn 4.513 USD/tấn và 4.377 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica tăng do lo ngại thời tiết khô hạn tại Brazil khiến thị trường ngày càng lo ngại về khả năng sản lượng niên vụ mới bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nhu cầu mua bổ sung cuối năm từ các doanh nghiệp rang xay và sự tăng giá của đồng Real khiến người trồng cà phê Brazil hạn chế bán ra, càng củng cố xu hướng tăng của giá cà phê Arabica trên sàn New York.

Nhìn chung, diễn biến giá cà phê thế giới tháng 11/2025 chủ yếu chịu tác động từ tình hình cung ứng tại các nước sản xuất lớn. Nguồn cung cà phê Robusta được dự báo tăng lên khi bước vào vụ thu hoạch mới gây sức ép giảm giá, trong khi cà phê Arabica vẫn được hỗ trợ bởi lo ngại sản lượng tại Brazil có thể giảm do thời tiết bất lợi. Trong thời gian tới, giá cà phê thế giới sẽ phụ thuộc vào tiến độ thu hoạch tại Việt Nam và tình hình thời tiết tại các vùng trồng chủ lực của Nam Mỹ.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 27/11/2025, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025, tháng 03/2026, tăng lần lượt 5,0% và 2,0% so với ngày 01/11/2025, lên mức 411,5 Uscent/lb và 379,7 Usent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 27/11/2025, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,5% so với ngày 01/11/2025, xuống mức 472,8 Uscent/lb; tuy nhiên giá kỳ hạn tháng 3/2026 lại tăng 3,7%, lên mức 471,6 Uscent/lb.

Cuối tháng 11/2025, giá cà phê tại thị trường nội địa giảm mạnh do nguồn cung đầu vụ tăng, trong khi giá cà phê Robusta thế giới điều chỉnh giảm khiến doanh nghiệp thận trọng hơn trong hoạt động thu mua, cùng với việc một bộ phận người trồng cà phê bán ra sớm, tạo thêm áp lực giảm giá. Cụ thể; giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới) vào ngày 27/11/2025 giảm từ 5.000 – 5.500 đồng/kg so với ngày 01/11/2025, dao động từ 110.500 – 111.500 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).