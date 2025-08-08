Sơn La có tân Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo

Sơn La thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo

Ngày 7/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị đã công bố Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 5/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1/8/2025.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định cho ông Nguyễn Xuân Hoàng. Ảnh: Hương Ly

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Công chúc mừng ông Nguyễn Xuân Hoàng, tin tưởng rằng ở cương vị mới, với năng lực, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều vị trí công tác, tân Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Sở Dân tộc và Tôn giáo phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo...