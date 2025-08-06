Nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy lùi ma tuý ra khỏi bản làng ở Sơn La

Clip: Nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn La

Người có uy tín giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao hiểu biết pháp luật

Trên những nẻo đường ở vùng cao Sơn La, nơi những bản làng của đồng bào dân tộc thiểu số nằm nép mình bên những cánh rừng với cuộc sống đang ngày càng khởi sắc nhờ nỗ lực không ngừng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Song hành với sự phát triển ấy, các bản làng nơi đây vẫn đang kiên cường đấu tranh với tệ nạn ma túy.

Bằng sự chung sức của cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng, công tác tuyên truyền, vận động đã được đẩy mạnh đến từng hộ dân, góp phần đẩy lùi "cái chết trắng", mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Để công cuộc phòng chống ma túy đạt hiệu quả cao, cấp ủy, chính quyền các cấp tại Sơn La đã xác định việc nâng cao nhận thức cho người dân là yếu tố then chốt. Những buổi họp bản, những câu chuyện về tác hại của ma túy được truyền tải bằng chính ngôn ngữ dân tộc, giúp bà con dễ dàng tiếp thu, nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh và tố giác tội phạm.

Nhờ vậy, nhiều bản làng đã từng bước đẩy lùi được "cái chết trắng", xây dựng cuộc sống bình yên, no ấm, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.

Tỉnh Sơn La tăng cường kiến thức pháp luật, giúp đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ về tác hại của ma túy. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Vì Khua Nu, trưởng dòng họ “Vì” ở bản Nong Vai, xã Co Mạ, tỉnh Sơn La là một điển hình trong phong trào này. Với vai trò là người có uy tín, ông Nu luôn gương mẫu đi đầu, tích cực vận động người thân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tin theo các luận điệu tuyên truyền, dụ dỗ của kẻ xấu.

Ông Vì Khua Nu chia sẻ: Với cương vị của người trưởng dòng họ, trước hết tôi phải động viên, vận động người thân, người nhà mình trước, sau đó mới đến các dòng họ khác. Bản thân tôi phải thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban ngành của bản để nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là tình hình ma túy.

Ông Vì Khua Nu - Trưởng dòng họ “Vì” ở bản Nong Vai, xã Co Mạ, tỉnh Sơn La (người thứ 2 bên trái) đến nhà các hộ dân tuyên truyền pháp luật. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng bộ giải pháp nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021-2025 và thành lập Ban Chỉ đạo 297 tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã chi trên 72 tỷ đồng cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã tổ chức 1.043 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy cho hơn 339.000 lượt người dân; phát sóng 1.227 tin, bài, phóng sự; treo 652 băng rôn, khẩu hiệu và tổ chức 102 cuộc thi tìm hiểu về ma túy.

Sơn La đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Văn Ngọc

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng chỉ đạo lồng ghép tuyên truyền vào các hội nghị, bản tin nội bộ. Ban Chỉ đạo 35 chỉ đạo đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc trên không gian mạng, tăng cường lan tỏa những thông tin tích cực, những tấm gương tốt trong phòng chống ma túy.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cũng tích cực vào cuộc, phối hợp triển khai chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy tại các trường học, lồng ghép qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, bài giảng.

Ông Quàng Văn Lân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, cho biết: Đến nay, toàn ngành đã tổ chức 459 cuộc tuyên truyền, sinh hoạt tập thể với hơn 208.000 giáo viên, học sinh tham gia; phát hành hơn 300 tin, bài tuyên truyền; tổ chức 2 cuộc thi tìm hiểu về phòng chống ma túy, thu hút hơn 60.000 lượt thí sinh tham gia. Qua đó, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh cho học sinh trước hiểm họa ma túy.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy đến giáo viên, học sinh trên địa bàn. Ảnh: Văn Ngọc

Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy từ tỉnh đến cơ sở. Tỉnh cũng sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cấp nếu để tình hình tội phạm và ma túy diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tỉnh sẽ đấu tranh quyết liệt, "truy tận gốc" các băng nhóm, đường dây buôn bán ma túy, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế với nước bạn Lào trong công tác phòng chống ma túy.

Cuộc chiến với ma túy ở Sơn La vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và vai trò của những người uy tín, tin rằng "cái chết trắng" sẽ dần bị đẩy lùi, nhường chỗ cho một cuộc sống bình yên, no ấm và hạnh phúc trên những bản làng vùng cao.