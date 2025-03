Lễ hội Hoa ban - Nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng dân tộc Sơn La

Lễ hội Hoa ban với nhiều hoạt động văn hóa

Lễ hội Hoa ban thành phố Sơn La năm nay được tổ chức với quy mô mở rộng hơn, mang đến bức tranh đa sắc về bản sắc văn hóa Tây Bắc. Với chuỗi hoạt động truyền thống phong phú, hấp dẫn như: Thi trình diễn nghệ thuật xoè Thái; không gian trại văn hoá của 12 xã phường; thi thêu khăn Piêu.

Thi Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc Thái truyền thống và cách tân; tái hiện Hạn Khuống (Xên mường); thi trưng bày ẩm thực dân tộc; giải chinh phục đỉnh núi Hài huyền thoại lần đầu được tổ chức tại bản Hài, phường Chiềng An; thi vòng xòe sáng tạo.

Tái hiện diễn xướng Hạn Khuống - Nét văn hóa của người Thái. Ảnh: Nguyễn Nga

Đặc biệt tại lễ khai mạc tái hiện diễn xướng Hạn Khuống - Nét văn hóa của người Thái. Cùng với sinh hoạt văn hóa như múa Xoè, hát khắp, Hạn Khuống đã trở thành nét văn hóa độc đáo của người Thái vùng Tây Bắc Việt Nam. Thành phố Sơn La là vùng đất hội tụ của 12 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó dân tộc Thái là những người cư trú trên địa bàn từ lâu đời.

“Hạn Khuống” là hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo của người Thái Đen. Hạn Khuống thường được tổ chức vào mỗi độ hoa ban đua nở trắng đất trời Tây Bắc, là lúc xuân về. Hạn Khuống đem lại một giá trị tinh thần to lớn cho đời sống, tình cảm của mỗi người, là hoạt động văn hóa cổ truyền, tinh hoa, độc đáo và là nét đẹp văn hóa mang bản sắc của đồng bào dân tộc Thái đang được thành phố Sơn La phục dựng, bảo tồn và phát triển trên.

Lễ hội Hoa ban lưu giữ nét văn hóa đồng bào các dân tộc Sơn La

Lễ hội Hoa ban là hoạt động được thành phố Sơn La duy trì thường niên vào tháng 3, đã trở thành nét văn hóa tâm linh trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Sơn La - Tây Bắc; thể hiện tấm lòng tôn kính tri ân của nhân dân tưởng nhớ công lao to lớn của các vị thần và cầu cho quốc thái dân an, bản mường no ấm, quanh năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; khơi dậy tình đoàn kết dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. Lễ hội Hoa ban trở thành thương hiệu văn hóa đặc sắc của thành phố Sơn La.

Phần thi trưng bày ẩm thực dân tộc tại Lễ hội Hoa ban. Ảnh: Nguyễn Nga



Mỗi mùa Lễ hội Hoa ban đều có những nét mới đặc sắc, mang đến cho nhân dân và du khách những ấn tượng khó phai.

Thông qua các hoạt động Lễ hội Hoa ban, còn góp phần quảng bá vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, văn hóa các dân tộc thành phố Sơn La. Từ đó, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, thu hút đầu tư… để xây dựng, phát triển thành phố Sơn La thân thiện, bình yên, giàu bản sắc.