Giá cà phê kết thúc tuần qua đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 2 tháng

Giá cà phê hôm nay 17/8

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 4.201 USD/tấn, tăng thêm 18% (640 USD/tấn) so với tuần trước đó. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 15,9% (557 USD/tấn), đạt 4.067 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 11% (34 US cent/pound) trong tuần qua, lên mức 341,65 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 10,5% (31,8 US cent/pound), đạt 334,2 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 116.800 – 117.500 đồng/kg, tăng 13%, tương ứng 13.300 – 13.600 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 117.300 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 117.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 116.800 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 117.500 đồng/kg.

Chỉ sau 1 tuần mà giá cà phê Arabica tăng tổng cộng 10,4% và cà phê Robusta tăng tổng cộng 18%. Các yếu tố cơ bản tích cực bao gồm đợt sương giá đầu tuần tại Brazil, xuất khẩu cà phê từ Brazil giảm và lượng cà phê tồn kho tại kho ICE giảm.

Đầu tuần qua, tại Cerrado Mineiro, một vùng trồng cà phê Arabica quan trọng ở Brazil, đã xảy ra một đợt sương giá nhẹ. Mặc dù thiệt hại được báo cáo là thấp, nhưng sự kiện này đã làm nổi bật nguy cơ sương giá trong mùa đông hiện tại ở Brazil.

Trong một tin tức lạc quan cho giá được công bố hôm thứ Tư, xuất khẩu cà phê nhân của Brazil trong tháng 7 đã giảm 28% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 2,4 triệu bao, theo tập đoàn xuất khẩu Cecafe.

Cecafe cho biết xuất khẩu cà phê Arabica trong tháng 7 đã giảm 21%, trong khi xuất khẩu cà phê Robusta giảm tới 49% so với cùng kỳ năm trước.

Sự sụt giảm lượng cà phê tồn kho trên sàn ICE đang hỗ trợ giá cà phê Arabica. Lượng Arabica tồn kho do ICE theo dõi đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua là 731.739 bao vào thứ Sáu vừa rồi. Lượng cà phê Robusta tồn kho trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần qua, cũng vào thứ Sáu, đạt 6.907 lô, thấp hơn một chút so với mức cao nhất trong 2 năm là 7.029 lô được ghi nhận vào ngày 28/7.

Mức thuế quan của Hoa Kỳ, hiện vẫn chưa miễn trừ cho cà phê khỏi mức thuế 50% xuất khẩu từ Brazil. Mức thuế này có thể gây ảnh hưởng đến doanh số bán cà phê Brazil sang Hoa Kỳ và làm tăng lượng cà phê tồn kho của Brazil.

Tổng cục Thống kê báo cáo chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,1 triệu tấn, thu gần 6 tỷ USD, vượt tổng kim ngạch của cả năm 2024 và tăng 65,1% so với cùng kỳ.

Với đà tăng giá hiện nay, nhiều người giữ cà phê còn kỳ vọng giá cà phê có thể quay lại mức đỉnh 135.000 đồng/kg và lịch sử năm 2024. Giá cà phê tăng cao là tin vui cho người trồng nhưng với nhiều doanh nghiệp thương mại và sản xuất gặp nhiều áp lực về vốn cũng như hiệu quả kinh doanh.

Niên vụ cà phê 2024/25 của Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối với những dấu ấn lịch sử. Nhờ giá bán thuận lợi, sản lượng ổn định và uy tín ngày càng vững chắc trên thị trường quốc tế, xuất khẩu cà phê Việt Nam dự kiến đạt gần 8 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Các chuyên gia của Hiệp hội cà phê Việt Nam cho biết, trong 10 năm qua, quy trình sản xuất cải tiến giúp chất lượng robusta Việt Nam vượt trội, được các nhà rang xay toàn cầu ưu tiên hàng đầu và bán giá cao hơn so với nhiều quốc gia khác. Cùng với đó, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất cà phê đặc sản, chế biến sâu, góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu.