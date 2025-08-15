Giá cà phê tăng vọt, nhà đầu tư ồ ạt mua vào

Giá cà phê hôm nay 15/8

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 giao dịch ngày 15/8 ở mức 4.084 USD/tấn, tiếp tục tăng mạnh 3,84% (151 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 4,03% (153 USD/tấn), đạt 3.952 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 cũng tăng 2,16% (6,9 US cent/pound), lên mức 326,5 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,94% (6,05 US cent/pound), đạt 318,7 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 114.000 – 115.000 đồng/kg, tăng tiếp 3.000 - 3.400 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 114.800 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 114.600 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 114.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 115.000 đồng/kg.

Các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào trong bối cảnh tồn kho ở mức thấp và căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Brazil chưa có hồi kết.

Với đà tăng giá những tuần qua, nhiều người giữ cà phê còn kỳ vọng giá cà phê có thể quay lại mức đỉnh 135.000 đồng/kg và lịch sử năm 2024. Giá cà phê tăng cao là tin vui cho người trồng nhưng với nhiều doanh nghiệp thương mại và sản xuất gặp nhiều áp lực về vốn cũng như hiệu quả kinh doanh.

Niên vụ cà phê 2024/25 của Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối với những dấu ấn lịch sử. Nhờ giá bán thuận lợi, sản lượng ổn định và uy tín ngày càng vững chắc trên thị trường quốc tế, xuất khẩu cà phê Việt Nam dự kiến đạt gần 8 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,1 triệu tấn, thu gần 6 tỷ USD, vượt tổng kim ngạch của cả năm 2024 và tăng 65,1% so với cùng kỳ.

Các chuyên gia của Hiệp hội cà phê Việt Nam cho biết, trong 10 năm qua, quy trình sản xuất cải tiến giúp chất lượng Robusta Việt Nam vượt trội, được các nhà rang xay toàn cầu ưu tiên hàng đầu và bán giá cao hơn so với nhiều quốc gia khác. Cùng với đó, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất cà phê đặc sản, chế biến sâu, góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu.

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe), các nhà nhập khẩu cà phê ở Mỹ đã yêu cầu các nhà xuất khẩu cà phê Brazil hoãn giao hàng sau khi Mỹ áp mức thuế 50% đối với hàng hóa của Brazil.

Cooxupe – hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil – cho biết, tính đến ngày 8/8, nông dân của họ đã thu hoạch được 80,4% vụ mùa 2025, tăng so với mức 74,2% của tuần trước nhưng thấp hơn mức 87,3% được báo cáo cùng kỳ năm ngoái.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) cho biết xuất khẩu cà phê xanh của Brazil trong tháng 7 giảm 28% so với cùng kỳ, xuống còn 2,4 triệu bao. Trong đó, xuất khẩu Arabica giảm 21%, trong khi Robusta giảm tới 49%.