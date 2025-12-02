Giá tiêu quay đầu giảm đồng loạt, nhiều vùng trọng điểm mất mốc 150.000 đồng/kg





Giá tiêu hôm nay ở trong nước (2/12)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 148.500 – 150.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 150.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 150.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 148.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 148.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 149.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 148.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (2/12)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia giảm. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.989 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.175 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.636 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.500 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.700 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) khuyến nghị doanh nghiệp chủ động trong quản lý kho và nguồn cung, tận dụng dự trữ hợp lý để đáp ứng nhu cầu tăng vào cuối năm và thúc đẩy giao dịch.

Các yếu tố chiến lược như thuế xuất khẩu, chi phí vận chuyển và quy định về xuất xứ được dự báo sẽ định hình lại cơ cấu thị phần toàn cầu. Dù phải đối mặt với nhiều biến động, Việt Nam vẫn giữ được lợi thế nhờ chất lượng ổn định và hệ thống xuất khẩu lâu năm.

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cho biết, nhu cầu từ Trung Đông, Mỹ và châu Âu có xu hướng nhích lên trong tháng 12 tới. Tuy nhiên, lượng hàng từ vụ mới dự kiến ra thị trường vào đầu quý I/2026 có thể làm giảm đà tăng giá nếu nguồn cung dồi dào.

Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) đánh giá, việc miễn thuế đối ứng mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam lợi thế cạnh tranh cao hơn so với nhiều quốc gia không được miễn thuế trước đây đồng thời giúp giảm chi phí nhập khẩu cho nhà phân phối Mỹ, góp phần tăng khả năng ký mới hợp đồng và nâng cao tính ổn định cho thị trường hồ tiêu và gia vị Việt Nam trong năm 2026, tạo điều kiện mở rộng thị phần, củng cố quan hệ thương mại với các đối tác Mỹ và mở ra cơ hội quan trọng để doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, tái đàm phán giá hoặc mở rộng sản lượng theo nhu cầu tăng thêm từ phía thị trường Mỹ.