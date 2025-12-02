Giá lợn tăng cao nhất trong năm nay, nhiều địa phương hôm nay lập đỉnh mới

Giá lợn hơi phục hồi mạnh, tăng tiếp hôm nay

Giá lợn hơi hôm nay tiếp tục tăng mạnh, một số nơi tăng tới 3.000 đồng/kg, mức tăng cao nhất từng ghi nhận trong năm nay, giúp nhiều địa phương lập đỉnh mới.

Miền Bắc bật tăng nhanh chạm giá 59.000 đồng/kg tại Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng,...; các tỉnh còn lại dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Miền Trung cùng chiều đi lên tại Thanh Hóa và Nghệ An đạt giá 58.000 đồng/kg; Hà Tĩnh và Lâm Đồng cùng giá 57.000 đồng/kg; các tỉnh Quảng Trị, Gia Lai, Đắk Lắk,.... dao động trong khoảng 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam tại các tỉnh tăng thêm 1 giá: Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh và Tây Ninh đạt giá 57.000 đồng/kg; các tỉnh còn lại giao dịch quanh mức 55.800 đồng/kg.

Giá lợn hơi bình quân cả nước tăng lên 56.700 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng tăng giá bán lợn hơi thêm 1.000 đồng ở miền Bắc lên 56.000 đồng/kg và miền Nam là 57.000 đồng/kg.

Trong các tháng qua, giá lợn hơi có xu hướng ổn định và giảm. Mức thấp nhất là khoảng giữa tháng 11/2025, giá lợn hơi ghi nhận 48.000 đồng/kg, sau đó, đà tăng trở lại từ sau 14/11. Như vậy, với giá bán hiện tại, giá lợn hơi tại nhiều địa phương đã tăng khoảng 8.000 - 9.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá tương đương với giá trung bình của lợn hơi cách đây 2 tháng.

Chăn nuôi lợn đang dần phục hồi sau ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, song tốc độ hồi phục còn chậm do ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt và tâm lý thận trọng trong tái đàn.

Ước tính tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 10/2025 đạt 26,4 triệu con, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số địa phương vẫn duy trì đà tăng trưởng cao nhờ áp dụng biện pháp an toàn sinh học, liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng cơ sở chăn nuôi ứng dụng công nghệ như Tây Ninh tăng 23,5%; Sơn La tăng 10,5%; Đồng Nai tăng 3,7%.

Tuy nhiên, có một số địa phương để tránh rủi ro đang còn thận trọng trong tái đàn, số lượng lợn vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước: Khánh Hòa giảm 21,7%; Phú Thọ giảm 9,6%; Quảng Trị giảm 7,1%; Hà Nội giảm 3,7%.

Các chuyên gia và thương lái nhận định, giá lợn hơi và thịt bán lẻ có thể tiếp tục nhích lên trong những tuần tới. Nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng tăng giá ngoài nhu cầu cuối năm còn xuất phát từ các yếu tố thiên tai. Mưa lũ liên tiếp đã làm ngập nhiều vùng chăn nuôi, cuốn trôi tài sản và vật nuôi tại các tỉnh Nam Trung bộ, nhiều địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề.



Theo Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hơn 31.000 con gia súc bị chết do thiên tai và dịch bệnh. Dù vậy, tổng sản lượng thịt lợn trong nước năm nay vẫn ước đạt khoảng 5 triệu tấn, bảo đảm nguồn cung cho thị trường cuối năm.

Trước bối cảnh này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo doanh nghiệp và hộ chăn nuôi xây dựng kế hoạch sản xuất và cung ứng chi tiết, tránh thiếu hụt cục bộ. Các tập đoàn và trang trại quy mô lớn được đề nghị tăng đàn và bổ sung nguồn cung thịt lợn trước và sau Tết Nguyên đán. Các đơn vị nhập khẩu cũng cần có kế hoạch cụ thể về số lượng và nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu tăng cao.

Theo dự báo, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2026 sẽ tăng khoảng 10-15%, trong đó thịt lợn chiếm tỷ trọng lớn.

Các dự báo hiện đưa ra đều khá lạc quan về giá lợn hơi từ nay đến cuối năm, do dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, nhu cầu thị trường tăng dịp cuối năm để cung cấp cho các nhà máy chế biến thực phẩm và nhu cầu tiêu dùng trực tiếp của người dân cũng tăng.

Thời điểm giá lợn hơi trong nước giảm mạnh tháng 10 và đầu tháng 11/2025 thì nhập khẩu các sản phẩm thịt lại tăng mạnh. Theo thống kê của Cục Hải quan, trong 10 tháng năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 811,3 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 1,62 tỷ USD, tăng 15,3% về lượng và tăng 14,4% về trị giá so với 10 tháng năm 2024.

Trong đó, Ấn Độ vẫn là thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam trong 10 tháng năm 2025, chiếm 18,52% trong tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu của cả nước, với lượng đạt 150,2 nghìn tấn, trị giá 535,52 triệu USD, giảm 5,8% về lượng, tăng 0,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Việt Nam tăng nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt từ nhiều thị trường trong 10 tháng năm 2025 như: Nga, Hoa Kỳ, Brazil, Canada, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Pháp, Bỉ, Newzeland, Slovenia, Angieria, Trung Quốc...