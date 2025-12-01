Tiêu nội địa và tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi ngang phiên đầu tuần

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (1/12)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 150.000 – 151.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 151.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 151.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 150.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 150.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 150.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 150.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (1/12)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.136 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.175 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.717 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.500 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.700 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), cơ chế cung – cầu vẫn duy trì, nhưng thuế và hàng rào kỹ thuật sẽ định hình lại chiến lược khách hàng. Dự báo từ nay đến cuối năm 2025, giá hồ tiêu và nhu cầu mua sẽ tiếp tục tăng. Sang năm 2026, nếu sản lượng tăng theo dự báo, giá sẽ chịu áp lực. Tuy nhiên, khả năng mở rộng diện tích trồng tiêu sẽ bị hạn chế bởi phần lớn đất canh tác hiện đã khai thác gần tối đa.

Do đó, sản lượng tăng chủ yếu đến từ tối ưu hóa diện tích hiện có, không có khả năng đột biến. Điểm ngoại lệ là Brazil, với diện tích rộng lớn, có thể tăng sản lượng và tác động đến cân bằng cung – cầu toàn cầu.

Trong bối cảnh thị trường hồ tiêu quốc tế còn tiềm ẩn nhiều bất ổn từ chính sách thuế, địa chính trị, cho đến nhu cầu tiêu dùng theo mùa, các nhà nhập khẩu quốc tế đang dần ưu tiên chiến lược mua nhỏ giọt, đều đặn, có kiểm soát thay vì mua gom với khối lượng lớn. Đây được xem là cách tiếp cận hiệu quả nhất trong việc giảm rủi ro chi phí và quản lý tồn kho linh hoạt.

Đồng thời VPSA khuyến nghị, doanh nghiệp cần linh hoạt trong quản lý kho và nguồn cung. Việc dự trữ và điều phối hợp lý sẽ giúp đáp ứng nhu cầu tăng trong thời điểm cuối năm, tạo cơ hội tăng giá tạm thời và thúc đẩy giao dịch. Các yếu tố chiến lược như thuế xuất khẩu, chi phí vận chuyển và quy định xuất xứ sẽ định hình lại cơ cấu thị phần toàn cầu. Việt Nam, dù giảm thị phần tại một số thị trường, vẫn giữ lợi thế nhờ chất lượng sản phẩm ổn định và mạng lưới xuất khẩu lâu năm.

Các chuyên gia trong ngành tiêu cũng nhận định, thời điểm cuối năm 2025 được dự báo là giai đoạn phục hồi tích cực của thị trường hồ tiêu, với giá cả có khả năng tăng và cầu mua trở lại. Ngành hồ tiêu Việt Nam cần tận dụng cơ hội, tối ưu hóa diện tích hiện có, nâng cao năng lực xuất khẩu và xây dựng chiến lược dài hạn để giữ vững vị thế trên bản đồ hồ tiêu thế giới.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, dự báo sản lượng hồ tiêu toàn cầu niên vụ 2025 - 2026 có thể phục hồi nhẹ lên khoảng 533.000 tấn, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi và các chương trình tái canh, cải thiện nông trại tiếp tục được triển khai. Tại Việt Nam, nếu tình hình thời tiết không có gì quá bất thường, sản lượng hồ tiêu niên vụ 2025 - 2026 dự báo có thể tăng khoảng 10% (so với niên vụ trước) và lên 190.000 - 193.000 tấn.