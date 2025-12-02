Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới) vẫn mua cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay
02/12/2025 12:12 GMT +7
Giá cà phê trong nước hôm nay (2/12) giảm mạnh từ 4.000 – 4.200 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 106.500 – 107.000 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 2/12
Ngày 1/12, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 trên sàn London giảm 2,03% (93 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 4.472 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 1,69% (75 USD/tấn), đạt 4.338 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm nhẹ 0,35% (1,5 US cent/pound), đạt 411,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 0,38% (1,5 US cent/pound), đạt 379,7 US cent/pound.
Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 106.500 – 107.000 đồng/kg, giảm mạnh 4.000 – 4.200 đồng/kg so với ngày hôm trước.
Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 107.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 106.600 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 106.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 107.000 đồng/kg.
Giá cà phê Robusta kỳ hạn trên sàn giao dịch ICE giảm khi lo ngại về thiệt hại do một cơn bão nhiệt đới khác gây ra tại Việt Nam, quốc gia trồng cà phê hàng đầu, giảm bớt.
Thương nhân tại Việt Nam cho biết: Khu vực Tây Nguyên (vùng trồng cà phê) vừa trải qua 1–2 ngày thời tiết khô ráo, giúp nông dân quay lại rẫy và thu hoạch trở lại, dù còn gián đoạn.
Việt Nam hiện là nhà sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, nhưng Brazil đang từng ngày bám sát và thậm chí trong tương lai không xa có thể vượt qua nhờ chuỗi cung ứng được tổ chức tốt, theo các chuyên gia tại Rabobank.
Robusta chứa hàm lượng caffeine cao hơn và vị đậm đà hơn Arabica. Tuy nhiên, thế hệ người tiêu dùng trẻ hiện nay ít quan tâm đến giống cà phê hay mức độ rang, thay vào đó ưa thích các lựa chọn cá nhân hóa – thêm sữa, kem, siro – khiến hương vị gốc của hạt bị che lấp.
Nếu giá cà phê tiếp tục tăng, người tiêu dùng cũng có thể chuyển sang Robusta vì mức giá dễ chịu hơn.
Tại châu Âu, chênh lệch giá Robusta – Arabica có thể mở rộng hơn trong vài năm tới. Một đạo luật mới yêu cầu sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu phải chứng minh không xuất phát từ đất mới bị phá rừng, nhưng cà phê hòa tan — vốn chủ yếu dùng Robusta — được miễn trừ. Điều này có thể đẩy nhu cầu Robusta tăng mạnh, theo Rabobank.
EU hiện là thị trường tiêu thụ cà phê hòa tan lớn nhất, chiếm gần 50% doanh thu toàn cầu, theo Grand View Research.
Dù Robusta thường rẻ hơn Arabica, giá của nó thời gian qua lại lên mức kỷ lục.
Giá cao hơn, cộng với năng suất Robusta gần gấp đôi Arabica, đang khiến ngày càng nhiều nông dân Brazil quyết định đầu tư mở rộng loại hạt cà phê này, theo ông Alexsandro Teixeira, nhà nghiên cứu cà phê tại Tập đoàn Nghiên cứu Nông nghiệp Brazil (Embrapa).
Ngoài ra, các nhà sản xuất Robusta cũng đang cải thiện chất lượng hạt, giúp dòng sản phẩm này trở nên hấp dẫn hơn và kéo giá lên, ông cho biết.
