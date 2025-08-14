Thị trường cà phê trong nước tiếp tục tăng giá dữ dội

Giá cà phê hôm nay 14/8

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 ở mức 3.933 USD/tấn, tăng vọt 5,53% (206 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 4,71% (171 USD/tấn), đạt 3.799 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng với biên độ nhẹ hơn, tăng 1,41% (4,45 US cent/pound), lên mức 319,6 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,41% (4,35 US cent/pound), đạt 312,65 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 111.000 – 111.600 đồng/kg, tăng mạnh 3.400 - 3.700 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 111.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 111.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 111.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 111.600 đồng/kg.

Giá cà phê đang có xu hướng tăng trở lại nhờ các yếu tố cung cầu và tình hình xuất khẩu. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần theo dõi sát sao những diễn biến về chính sách thương mại và thời tiết để có thể đưa ra nhận định chính xác hơn về triển vọng dài hạn.

Giá cà phê trên thị trường thế giới tháng 7/2025 giảm, chủ yếu do tiến độ thu hoạch vượt kỳ vọng tại Brazil - quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Tính đến cuối tháng 7/2025, Brazil đã hoàn tất thu hoạch khoảng 84% diện tích vụ mùa 2025–2026, cao hơn mức trung bình nhiều năm. Điều kiện thời tiết thuận lợi tại các vùng trồng chính cũng góp phần đảm bảo sản lượng và chất lượng cà phê, qua đó gia tăng áp lực lên thị trường thế giới. Trong khi đó, tồn kho cà phê Arabica tại các kho được sàn ICE chứng nhận liên tục duy trì ở mức cao, càng củng cố tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, nửa cuối tháng 7/2025, đà giảm giá cà phê phần nào chững lại, nhưng chưa có tín hiệu phục hồi rõ ràng do cán cân cung – cầu tiếp tục bất lợi. Trong ngắn hạn, giá nhiều khả năng giá cà phê tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, phụ thuộc vào diễn biến xuất khẩu của Brazil, Việt Nam và chính sách tiền tệ từ các nền kinh tế lớn. Đây sẽ là những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến diễn biến giá cà phê toàn cầu trong thời gian tới, đặc biệt tháng 8 và quý III/2025.

Trong nước, những ngày cuối tháng 7/2025, giá cà phê Robusta tại thị trường nội diễn biến trái chiều với giá thế giới do nguồn cung trong nước khan hiếm, trong khi nhu cầu mua phục vụ xuất khẩu vẫn ở mức cao. Cụ thể: Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên như Đắc Lăk, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắc Nông vào ngày 28/7/2025 tăng từ 2.100 – 2.500 đồng/kg so với ngày 28/6/2025, dao động từ 96.000 – 96.700 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong quý II/2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 451,3 nghìn tấn, trị giá 2,59 tỷ USD, giảm 9,0% về lượng và giảm 7,8% so với quý I/2025, nhưng so với quý II/2024 tăng 40,6% về lượng và tăng 95,8% về trị giá. Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê đạt gần 947,1 nghìn tấn, trị giá 5,4 tỷ USD, tăng 4,5% về lượng và tăng 66,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt mức kỷ lục về trị giá là nhờ giá cà phê thế giới tăng mạnh khi nguồn cung toàn cầu thắt chặt, cùng với sự phục hồi nhu cầu từ các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đầu tư công nghệ chế biến, truy xuất nguồn gốc và tận dụng hiệu quả các FTA (EVFTA, UKVFTA, CPTPP), góp phần nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường.

Dự báo nửa cuối năm, xuất khẩu cà phê vẫn duy trì đà tăng nhờ nguồn cung được cải thiện và nhu cầu toàn cầu tiếp tục khởi sắc, dù vẫn còn áp lực bởi chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025/26 dự kiến đạt kỷ lục 178,7 triệu bao. Việt Nam được dự báo đạt 1,85 triệu tấn - tăng gần 7% và là mức cao nhất trong 4 năm. Tiêu thụ toàn cầu cũng lập đỉnh mới với khoảng 169,4 triệu bao (loại 60kg).