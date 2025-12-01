Rau được đánh giá "tốt bậc nhất thế giới", hoá ra là loại rau bình dân bán đầy chợ ở Việt Nam, giá rất rẻ

Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ và tạp chí First For Women, rau cải rổ là một trong mười loại rau có giá trị dinh dưỡng cao nhất hiện nay.

Cụ thể, từ danh sách của CDC, tạp chí Mỹ First For Women đã liệt kê top 10 loại rau tốt nhất thế giới.

1. Cải xoong (100 điểm)

2. Cải thảo (91,99 điểm)

3. Cải cầu vồng (89,27 điểm)

4. Lá củ dền (87,08 điểm )

5. Rau chân vịt (86,43 điểm)

6. Rau diếp xoăn (73,36 điểm)

7. Rau xà lách (70,73 điểm)

8. Rau mùi tây (65,59 điểm)

9. Rau xà lách Romaine (63,48 điểm)

10. Rau cải rổ (62,49 điểm)

Điều đáng nói là loại rau này lại rất quen thuộc, có mặt trong hầu hết các chợ, cửa hàng và bữa cơm của người Việt với giá thành bình dân.

Rau cải rổ là một trong các loại rau như cải chíp, cải xoăn, bông cải xanh, cải Brussels, bắp cải, củ cải... thuộc họ rau cải và có nhiều chất dinh dưỡng, ít calo, có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Thông tin trên Sức khoẻ & Đời sống, rau cải rổ là nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C, canxi, vitamin K, sắt, vitamin B-6 và magie... Ngoài ra, chúng cũng chứa thiamin, niacin, acid pantothenic và choline. Loại rau này mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ như:

Tốt cho xương

Hấp thụ ít vitamin K có thể làm tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương. Vitamin K hoạt động như một chất điều chỉnh protein ma trận xương, cải thiện sự hấp thụ canxi và có thể làm giảm bài tiết canxi qua nước tiểu.

Một cốc cải rổ luộc cung cấp 770 mcg vitamin K. Theo Hướng dẫn chế độ ăn uống của Hoa Kỳ khuyến nghị rằng phụ nữ từ 19 đến 30 tuổi nên tiêu thụ 90 mcg vitamin K mỗi ngày và nam giới cùng độ tuổi nên tiêu thụ 120 mcg.

Có thể chống lại bệnh ung thư

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh ăn nhiều rau họ cải giúp giảm nguy cơ phát triển một số bệnh ung thư, bao gồm ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư buồng trứng, phổi và ruột kết. Đó là nhờ các hợp chất glucosinolate trong rau cải khi vào cơ thể được chuyển hoá thành isothiocyanate (ITC). ITC bảo vệ các tế bào và có thể giúp ngăn ngừa các dạng ung thư khác nhau.

Tăng cường thị lực

Cải rổ không chỉ giàu vitamin A - dưỡng chất quan trọng đối với thị lực, mà còn có các chất chống ô xy hóa như lutein và zeaxanthin - chất có trong điểm vàng và võng mạc của mắt. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những chất chống ô xy hóa này có thể giúp ngăn ngừa các tình trạng về mắt như thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, đục thủy tinh thể và bệnh võng mạc đái tháo đường. Bên cạnh đó, ăn rau cải xanh mỗi tuần có thể giảm 57% nguy cơ phát triển bệnh tăng nhãn áp.

Giảm nguy cơ mắc đái tháo đường

Hướng dẫn chế độ ăn uống của Hoa Kỳ khuyến nghị nên ăn 22,4 đến 28 g chất xơ mỗi ngày đối với phụ nữ, tùy theo độ tuổi và 28 đến 33,6 g mỗi ngày đối với nam giới.

Kết quả của một nghiên cứu được công bố vào năm 2014 cho thấy ăn nhiều chất xơ có thể làm giảm tình trạng viêm và mức đường huyết ở những người mắc bệnh đái tháo đường type 1; giúp những người mắc bệnh đái tháo đường type 2 đạt được lượng đường trong máu, lipid và insulin tốt hơn. Một cốc cải rổ luộc cung cấp gần 8g chất xơ.

Rau cải rổ cũng chứa một chất chống oxy hóa được gọi là acid alpha-lipoic. Các nghiên cứu cho thấy acid alpha-lipoic (ALA) có thể làm giảm mức glucose, tăng độ nhạy insulin và ngăn ngừa những thay đổi liên quan đến stress oxy hóa ở những người mắc bệnh đái tháo đường. Nó cũng có thể giúp tái tạo mô gan.

Các nhà điều tra cũng quan sát thấy rằng ALA có khả năng làm giảm các triệu chứng của bệnh thần kinh ngoại biên ở những người mắc bệnh đái tháo đường.

Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh

Rau cải rổ có hàm lượng chất xơ và nước cao giúp ngăn ngừa táo bón, thúc đẩy sự đều đặn và duy trì đường tiêu hóa khỏe mạnh.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng tăng cường hoạt động thể chất, không hút thuốc lá và ăn nhiều rau họ cải có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các loại rau họ cải có lợi cho sức khỏe tim mạch hơn các loại rau khác. Chúng làm giảm cholesterol xấu và điều chỉnh huyết áp tâm thu.

Lưu ý khi ăn cải rổ

Cải rổ đặc biệt chứa nhiều vitamin K, một dưỡng chất liên quan đến quá trình đông máu. Ăn nhiều rau này có thể gây cản trở nếu bạn đang dùng các loại thuốc làm loãng máu như warfarin.

Chúng cũng là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Nếu bổ sung chất xơ quá nhiều và quá nhanh có thể gây đầy hơi. Do đó, bạn nên bổ sung từ từ, vừa phải, uống thêm nhiều nước và nhai kỹ. Một chén rau cải là vừa đủ cho một ngày. Bạn hãy ăn xen kẽ với các loại rau khác để đủ dinh dưỡng, theo Healthline.



