Giá cà phê tăng do tốc độ giao hàng chậm từ Brazil

Giá cà phê hôm nay 11/8

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 trong tuần trước đã tăng tăng 6,8% (227 USD/tấn), lên mức 3.561 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 7,7% (250 USD/tấn), đạt 3.510 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 8% (23 US cent/pound) vào tuần trước, đạt 309,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 8,1% (22,6 US cent/pound), đạt 302,45 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 103.500 – 104.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 103.800 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 103.600 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 103.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 104.000 đồng/kg.

Giá hợp đồng cà phê tăng do tốc độ giao hàng chậm từ Brazil, quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới, đe dọa thắt chặt nguồn cung toàn cầu trong bối cảnh thị trường vốn đã chịu áp lực từ các chính sách thuế quan mới của Mỹ.

Mặc dù nông dân Brazil gần như đã hoàn tất thu hoạch, họ vẫn găm hàng chờ giá cao hơn.

Nguồn cung thắt chặt cũng góp phần khiến lượng tồn kho tại các kho được sàn giao dịch giám sát tiếp tục sụt giảm, đánh dấu ngày giảm thứ chín liên tiếp.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, Việt Nam đã xuất khẩu 1,05 triệu tấn cà phê trong 7 tháng đầu năm, thu về 6 tỷ USD, tăng 6,9% về lượng và tăng tới 64,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 7/2025, lượng cà phê xuất khẩu đạt 103.000 tấn, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu cà phê tăng mạnh nhất ở Mexico (tăng gấp 88 lần) và tăng thấp nhất ở Trung Quốc (tăng 24,4%).

Căng thẳng giữa Mỹ và Brazil có thể khiến doanh số bán cà phê Brazil sang Mỹ sụt giảm, làm tăng lượng tồn kho cà phê của nước xuất khẩu hàng đầu thế giới này. Thị trường Mỹ chiếm tới 30% lượng cà phê xuất khẩu của Brazil và mối quan hệ giữa nước này với Mỹ mang tính phụ thuộc lẫn nhau.