Giá cà phê đồng loạt tăng trở lại trong bối cảnh căng thẳng thương mại

Giá cà phê hôm nay 8/8

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 8/8 ở mức 3.418 USD/tấn, đảo chiều tăng 0,71% (24 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,11% (37 USD/tấn), đạt 3.377 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,5% (4,4 US cent/pound), lên mức 297,8 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,66% (4,75 US cent/pound), đạt 291,15 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ở mức 100.000 – 100.700 đồng/kg, ổn định so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 100.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 100.300 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 100.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 100.700 đồng/kg.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, Việt Nam đã xuất khẩu 1,05 triệu tấn cà phê trong 7 tháng đầu năm, thu về 6 tỷ USD, tăng 6,9% về lượng và tăng tới 64,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 7/2025, lượng cà phê xuất khẩu đạt 103.000 tấn, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu cà phê tăng mạnh nhất ở Mexico (tăng gấp 88 lần) và tăng thấp nhất ở Trung Quốc (tăng 24,4%).

Căng thẳng giữa Mỹ và Brazil có thể khiến doanh số bán cà phê Brazil sang Mỹ sụt giảm, làm tăng lượng tồn kho cà phê của nước xuất khẩu hàng đầu thế giới này. Thị trường Mỹ chiếm tới 30% lượng cà phê xuất khẩu của Brazil và mối quan hệ giữa nước này với Mỹ mang tính phụ thuộc lẫn nhau.

Brazil được kỳ vọng sẽ tăng xuất khẩu sang Trung Quốc và Liên minh châu Âu nhằm phần nào bù đắp cho sự sụt giảm doanh số tại thị trường Mỹ, trong khi Mỹ có thể phải tìm thêm nguồn cung từ khu vực Trung Mỹ và châu Phi.

Tại Trung Quốc, lượng tiêu thụ cà phê đang tăng vọt khi giới trẻ chuyển từ trà sang tìm kiếm một nguồn caffeine mạnh hơn. Mặc dù tiêu dùng cà phê tại Trung Quốc đang gia tăng, quốc gia này hiện chỉ xếp thứ 14 trong số các thị trường nhập khẩu cà phê của Brazil, với 939.000 bao trong năm 2024, 538.000 bao trong nửa đầu năm 2025, theo số liệu từ Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê Brazil - Cecafé.

USDA dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2025/26 của Brazil sẽ tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 65 triệu bao. Sản lượng cà phê niên vụ 2025/26 của Việt Nam sẽ tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất trong 4 năm là 31 triệu bao.