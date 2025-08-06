Giá cà phê tiếp tục tăng, Arabica tăng mạnh do căng thẳng giữa Mỹ và Brazil

Giá cà phê hôm nay 6/8

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 6/8 ở mức 3.412 USD/tấn, giảm nhẹ 0,26% (9 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 0,63% (21 USD/tấn), đạt 3.359 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tiếp tục tăng mạnh 3,52% (10,15 US cent/pound), lên mức 298,7 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 3,28% (9,25 US cent/pound), đạt 290,9 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ở mức 100.700 – 101.200 đồng/kg, tăng tiếp 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 101.000 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 100.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 100.700 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 101.200 đồng/kg.

Giá Robusta chịu áp lực do dự báo sẽ có mưa trên diện rộng trong tuần này tại Việt Nam, sẽ thúc đẩy năng suất cây trồng; trong khi đó, giá Arabica tăng mạnh do căng thẳng giữa Mỹ và Brazil.

Theo các chuyên gia, Việt Nam là nước sản xuất cà phê hàng đầu tiếp theo trên thế giới, nhưng lượng Arabica lại rất ít. Việt Nam dự kiến sẽ sản xuất 30 triệu bao cà phê Robusta trong niên vụ 2025/26.

Các thị trường xuất khẩu chính gồm EU, Mỹ, Nhật Bản, Nga và một số quốc gia Trung Đông. Trong bối cảnh giá cà phê tiếp tục neo cao, việc tận dụng tốt cơ hội thị trường và duy trì chất lượng sẽ là chìa khóa để ngành cà phê Việt Nam bứt phá trong thời gian tới.

Mỹ hiện là quốc gia tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới, nhập khoảng 1/3 lượng cà phê từ nhà sản xuất hàng đầu là Brazil. Căng thẳng giữa Mỹ và Brazil đã đẩy giá Arabica tăng mạnh. Bên cạnh đó, tồn kho Arabica trên sàn ICE cũng góp phần hỗ trợ giá Arabica, khi lượng Arabica do ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 14,5 tháng, chỉ còn 754.516 bao vào ngày 5/8/2025.

Theo Hợp tác xã cà phê Cooxupe của Brazil, các thành viên của họ đã thu hoạch được 74% sản lượng dự kiến của năm 2025 tính đến ngày 1/8, tăng 10,6 điểm phần trăm so với tuần trước đó. Cooxupe là hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil và cũng là nhà xuất khẩu cà phê lớn nhất của nước này. Tổng sản lượng thu hoạch cà phê niên vụ 2025/26 của Brazil hiện đã đạt 90%, trong đó gồm 98% sản lượng Robusta và 85% sản lượng Arabica đã được thu hoạch.