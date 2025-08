Giá cà phê sát ngưỡng 100.000 đồng/kg, nông dân đã ngừng bán, chờ giá tăng thêm

Giá cà phê hôm nay 3/8

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 3.334 USD/tấn, tăng 3,3% (106 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 2% (64 USD/tấn), lên mức 3.260 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm tới 3,8% (11,2 US cent/pound), xuống còn 286,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 3,6% (10,6 US cent/pound), đạt 279,85 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ở mức 99.200 – 99.500 đồng/kg, tăng mạnh 3.900 – 4.200 đồng/kg so với tuần trước. Đây cũng là tuần tăng giá thứ ba liên tiếp của thị trường nội địa.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 99.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 99.400 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 99.200 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 99.500 đồng/kg.

Giá cà phê giảm mạnh vào thứ Sáu, với Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần qua. Những đồn đoán về việc Tổng thống Trump sẽ miễn thuế cà phê xuất khẩu từ Brazil đã làm dịu bớt lo ngại về nguồn cung và đang gây áp lực lên giá cà phê Arabica.



Vụ thu hoạch cà phê đang diễn ra tại Brazil đang gây áp lực lên giá. Hợp tác xã cà phê Cooxupe của Brazil thông báo rằng vụ thu hoạch của các thành viên đã hoàn thành 67% tính đến ngày 25/7. Cooxupe là hợp tác xã cà phê lớn nhất và cũng là tập đoàn xuất khẩu lớn nhất của Brazil. Cà phê Arabica tại Brazil đến nay xem như đã được thu hoạch xong, trong khi theo số liệu của tuần trước thì cho thấy đã có khoảng 76% Robusta đã được thu hoạch hoàn tất.

Giá cà phê đã giảm liên tục trong hơn ba tháng qua do triển vọng nguồn cung đã trở nên tốt hơn. Cục Phụ trách Nông nghiệp Nước ngoài FAS thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2025/26 của Brazil sẽ tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 65 triệu bao và sản lượng cà phê niên vụ 2025/26 của Việt Nam sẽ tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất trong 4 năm là 31 triệu bao.



Cà phê Robusta được hỗ trợ do lo ngại về mùa màng tại Việt Nam, sau khi các dự báo thời tiết cập nhật đã loại bỏ khả năng mưa tại các vùng sản xuất cà phê của quốc gia này trong tuần này.

Thị trường hàng hóa phiên cuối tuần diễn biến trái chiều nhưng nhìn chung có phần ảm đạm, khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong một quyết định đã được dự đoán rộng rãi, không cho thấy nhiều dấu hiệu về thời điểm nào có thể cắt giảm bớt lãi suất, trong khi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ đã kéo giá hàng hóa giảm.

Việt Nam là nước sản xuất cà phê hàng đầu tiếp theo trên thế giới, nhưng lượng Arabica lại rất ít. Quốc gia này dự kiến sẽ sản xuất 30 triệu bao cà phê Robusta trong niên vụ 2025-2026. Robusta là loại cà phê rẻ hơn, thường được sử dụng trong cà phê hòa tan. Một số thương hiệu được bán tại các cửa hàng tạp hóa được pha chế bằng cách phối trộn Arabica và Robusta.

Khả năng để các nhà rang xay cà phê Hoa Kỳ chuyển đổi cà phê Brazil sang một nhà xuất khẩu khác là rất hạn chế. Một số nhà máy thuộc sở hữu của các công ty như JM Smucker và Kraft Heinz. Sản lượng trong nước còn nhỏ, với việc con số cho thấy Hoa Kỳ đã nhập khẩu đến 99% nhu cầu cà phê trong năm 2024. Hawaii, California và Puerto Rico là những nơi duy nhất tại Hoa Kỳ có thể sản xuất được một lượng cà phê không đáng kể.

Điều này khiến các nhà rang xay cà phê có rất ít lựa chọn thay thế. Các công ty có thể tìm cách thay đổi công thức pha trộn cà phê của họ, hoặc đơn giản là chấp nhận mức giá cao hơn do thuế quan.