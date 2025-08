Giá cà phê thế giới quay đầu giảm do tâm lý chờ đợi diễn biến mới của thuế quan

Giá cà phê hôm nay 30/7

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 30/7 ở mức 3.345 USD/tấn, giảm nhẹ 0,39% (13 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0,54% (18 USD/tấn), đạt 3.290 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm với biên độ mạnh hơn, giảm 1,72% (5,2 US cent/pound), xuống còn 296,5 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 4,9% (4,9 US cent/pound), về mốc 289,75 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ở mức 97.300 – 98.000 đồng/kg, tăng 500 – 700 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 98.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 97.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 97.300 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay ở mức 98.000 đồng/kg.

Nhóm chuyên gia cà phê tại Quốc hội Mỹ đang vận động để cà phê được miễn trừ khỏi danh sách chịu thuế, với lý do việc áp thuế sẽ gây khó khăn cho ngành vì không có nguồn thay thế khả thi trong nước.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “Squawk Box” của CNBC, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói rằng Tổng thống Donald Trump đã đồng ý áp dụng mức thuế bằng 0 đối với những loại tài nguyên thiên nhiên không được sản xuất tại Mỹ trong các thỏa thuận thương mại mà ông đã ký kết, bao gồm các thỏa thuận với Indonesia và Liên minh châu Âu.

Indonesia đã đồng ý với mức thuế 19% để xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ, nhưng các mặt hàng như cà phê, ca cao hoặc các sản phẩm nhiệt đới khác có thể được hưởng mức thuế 0 trong tương lai.

Tuy nhiên, ông Lutnick không đưa ra bình luận gì về tình hình các sản phẩm nhiệt đới từ những quốc gia chưa ký thỏa thuận thương mại với Mỹ, như Brazil.

Tổng thống Trump đã đe dọa áp thuế 50% đối với hàng hóa Brazil từ ngày 1/8.

Brazil hiện cung cấp khoảng một phần ba lượng cà phê tiêu thụ tại Mỹ – quốc gia tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới. Theo Reuters, nếu các mức thuế thực sự được áp dụng, hoạt động thương mại này có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo số liệu từ Cục Hải quan cho thấy, luỹ kế xuất khẩu cà phê của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15/7/2025 đạt hơn 1 triệu tấn, thu về 5,69 tỷ USD, tăng 6,5% về lượng và tăng 66,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do giá xuất khẩu tăng 48% lên mức trung bình 5.388 USD/tấn.

Việt Nam là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới sau Brazil, đồng thời là nước trồng và xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất – loại cà phê được sử dụng phổ biến trong sản xuất cà phê hòa tan và pha espresso. Thời tiết thuận lợi tại Việt Nam cũng đã củng cố kỳ vọng về một vụ mùa lớn hơn, với dự báo cho niên vụ 2025/26 được điều chỉnh tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, theo BMI – một đơn vị của Fitch Solutions.