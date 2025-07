Giá cà phê tiếp tục tăng, kiến nghị 'nóng' về bỏ thuế VAT với cà phê

Giá cà phê hôm nay 29/7

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch mới nhất ở mức 3.358 USD/tấn, tăng mạnh 4,03% (130 USD/tấn) so với mức thấp nhất 16 tháng ghi nhận vào cuối tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 3,5% (112 USD/tấn), đạt 3.308 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 cũng tăng 1,39% (4,15 US cent/pound), lên mức 301,7 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,45% (4,2 US cent/pound), lên 294,65 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ở mức 96.800 – 97.500 đồng/kg, tăng 800 – 900 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 97.300 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 97.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 96.800 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay ở mức 97.500 đồng/kg.

Giá cà phê tăng mạnh trở lại do điều kiện thời tiết bất lợi tại Brazil và lo ngại về thuế quan.

Hôm thứ hai, Sucden Financial Ltd cho biết một trận mưa đá lớn tại bang Minas Gerais có thể đã gây thiệt hại cho một phần diện tích trồng cà phê của Brazil.

Thị trường cũng đang lo ngại về khả năng Mỹ áp thuế 50% đối với hàng hóa Brazil nếu hai bên không đạt được thỏa thuận thương mại trước thứ Sáu tuần này. Điều này có thể khiến giá cà phê tăng mạnh và làm gián đoạn nguồn cung từ Brazil — quốc gia sản xuất arabica lớn nhất thế giới.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) vừa kiến nghị Thủ tướng loại cà phê nhân ra khỏi danh mục hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) 5% từ ngày 1/7 để giảm tác động tới vốn lưu động và cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cà phê.

6 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu gần 1 triệu tấn cà phê, kim ngạch lên đến 5,5 tỷ USD - tăng 5% về lượng và 66% về giá trị. Theo VICOFA, quy định mới đang đẩy doanh nghiệp vào vòng luẩn quẩn vốn, dễ dẫn đến đình trệ trên thị trường. Cụ thể, doanh nghiệp phải nộp VAT trước khi xuất khẩu nhưng không được ngân hàng giải ngân số thuế này đang gây bóp nghẹt vốn lưu động. Không chỉ mất vốn, quy trình hoàn thuế sau đó còn chịu nhiều ách tắc, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong quay vòng vốn.

Trước năm 2013, cà phê nhân từng chịu VAT 5% theo Luật thuế VAT 2008. Tuy nhiên, do bị lợi dụng hoàn thuế và gây khó cho doanh nghiệp chân chính, mặt hàng này đã được loại khỏi danh mục chịu thuế từ năm 2013. Tuy nhiên, với luật mới, cà phê nhân lại bị đưa trở lại danh sách chịu thuế 5%.