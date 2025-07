Giá cà phê tiếp tục tăng, dự báo 'nóng' về nguồn cung

Giá cà phê hôm nay 28/7

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 ghi nhận mức giảm 3,6% (120 USD/tấn) vào tuần trước, xuống chỉ còn 3.228 USD/tấn. Đây cũng là mức giá thấp nhất trong 16 tháng qua.

Tương tự, tại sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 2% (6,1 US cent/pound), xuống còn 297,55 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ở mức 96.000 – 96.700 đồng/kg, tăng 900 – 1.100 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 96.500 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 96.300 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 96.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay ở mức 96.700 đồng/kg.

Theo số liệu từ Cục Hải quan cho thấy, luỹ kế xuất khẩu cà phê của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15/7/2025 đạt hơn 1 triệu tấn, thu về 5,69 tỷ USD, tăng 6,5% về lượng và tăng 66,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do giá xuất khẩu tăng 48% lên mức trung bình 5.388 USD/tấn.

Việt Nam là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới sau Brazil, đồng thời là nước trồng và xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất – loại cà phê được sử dụng phổ biến trong sản xuất cà phê hòa tan và pha espresso. Thời tiết thuận lợi tại Việt Nam cũng đã củng cố kỳ vọng về một vụ mùa lớn hơn, với dự báo cho niên vụ 2025/26 được điều chỉnh tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, theo BMI – một đơn vị của Fitch Solutions.

Theo công ty tư vấn Safras & Mercado, tính đến ngày 23/7, vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2025/26 của Brazil đã đạt 84% diện tích gieo trồng, tăng 7 điểm phần trăm so với tuần trước nhờ thời tiết khô ráo hỗ trợ cho công tác thu hoạch. Tiến độ vẫn đang ở mức khá nhanh, vượt qua mức 81% cùng kỳ năm ngoái và mức trung bình 5 năm là 77% cho thời điểm này trong năm.

Theo công ty này, vụ thu hoạch cà phê Robusta gần như đã hoàn tất ở mức 96%, nhỉnh hơn so với mức 95% của năm ngoái và mức trung bình 5 năm là 93%. Vụ thu hoạch cà phê Arabica đã đạt 76%, vượt mức 75% của năm ngoái và cao hơn mức trung bình 69%.

Dự báo thời gian tới, nguồn cung Robusta sẽ được cải thiện rõ rệt, trong khi nguồn cung Arabica vẫn tiếp tục chậm lại, đặc biệt khi mùa vụ thu hoạch ở Trung Mỹ còn khá lâu và dự kiến không có nguồn sản lượng đáng kể nào trước quý I/2026.