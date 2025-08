Giá cà phê giảm mạnh, đồn đoán Mỹ giảm thuế nhập khẩu cà phê

Giá cà phê hôm nay 2/8

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 2/8 ở mức 3.334 USD/tấn, giảm 1,97% (67 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 2,13% (71 USD/tấn), xuống còn 3.260 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm tới 3,19% (9,45 US cent/pound), xuống còn 286,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 3,07% (8,85 US cent/pound), đạt 279,85 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ở mức 99.200 – 99.500 đồng/kg, giảm 400 - 600 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 99.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 99.400 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 99.200 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 99.500 đồng/kg.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ, ông Howard Lutnick, mới đây cho biết một số mặt hàng nông sản không thể trồng được tại Mỹ – bao gồm cà phê và ca cao – có thể được miễn thuế nhập khẩu theo các thỏa thuận thương mại hiện tại hoặc trong tương lai.

Phát biểu này được ông Lutnick đưa ra trong bối cảnh ông tập trung thảo luận về khuôn khổ thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), vốn đang áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu.

Phát biểu này cũng diễn ra ngay trước thời hạn 1/8 – thời điểm Tổng thống Donald Trump dự kiến áp thuế 50% lên hàng hóa từ nhiều quốc gia, trong đó có Brazil – quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.

Dù nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng chính các doanh nghiệp Mỹ, chẳng hạn như nhà nhập khẩu cà phê, mới là bên thực sự phải gánh chịu chi phí thuế quan, ông Lutnick vẫn khẳng định rằng các mức thuế này sẽ được “trả bởi các nước xuất khẩu“.

Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump công khai đề cập khả năng miễn thuế cho cà phê và các mặt hàng nông sản nhiệt đới chủ lực khác.

“Nếu một nước trồng được loại nông sản mà chúng ta không thể trồng, thì mặt hàng đó có thể được nhập khẩu với mức thuế bằng 0” ông Lutnick nói. “Chẳng hạn, nếu chúng ta ký thỏa thuận với một quốc gia trồng xoài hay dứa, thì họ có thể xuất khẩu sang Mỹ mà không bị đánh thuế… Cà phê và ca cao cũng là những ví dụ khác”.

Khi bàn về nhiều thỏa thuận thương mại đang được đàm phán với các quốc gia và ngành hàng khác nhau, ông Lutnick nhấn mạnh: “Vẫn còn nhiều điều cần thương lượng”.

Trước đó một tuần, các nghị sĩ đồng chủ tịch của Caucus Cà phê Quốc hội Mỹ, một nhóm mới được thành lập tại Quốc hội Mỹ, đã gửi thư tới người đứng đầu Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ, ông Jamieson Greer, nhằm kêu gọi loại trừ cà phê khỏi các mức thuế hiện tại và tương lai. Bức thư nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng.

Trở lại cà phê Việt Nam, các chuyên gia ngành cho rằng, ngành cà phê nước ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Dù là cường quốc cà phê thứ hai thế giới, nhưng nước ta chủ yếu xuất khẩu thô, trong khi tỷ lệ chế biến sâu còn khiêm tốn. Bài toán đặt ra là làm sao tăng giá trị của ngành cà phê thông qua chế biến sâu, để tăng lợi ích thay vì chỉ chạy theo sản lượng.