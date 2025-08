Sơn La: Đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động của đơn vị hành chính 2 cấp

Bám sát định hướng tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày 31/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 7, định hướng công tác tuyên truyền tháng 8. Dự Hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Sơn La; đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện UBND tỉnh đã thông tin nhanh tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8.

Trong tháng 7, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tuyên truyền kịp thời các sự kiện thời sự, chính trị nổi bật trong nước, trong tỉnh; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh. Thông tin đăng tải phong phú, phản ánh toàn diện đời sống xã hội; tuyên truyền kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các ngày lễ lớn.

Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 7, định hướng công tác tuyên truyền tháng 8. Ảnh: Văn Ngọc

Đã phản ánh kịp thời hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công nhân Ngày thương binh, liệt sĩ; công tác tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các xã, phường; việc triển khai các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các hoạt động sản xuất chế biến sản phẩm nông sản…

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được phản ảnh toàn diện, kịp thời. Công tác xây dựng, biên tập, sản xuất báo chí được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm nội dung tuyên truyền, an toàn phát sóng và an ninh tư tưởng.

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả tại Sơn La

Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 7, định hướng công tác tuyên truyền tháng 8. Ảnh: Văn Ngọc

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 8, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Sơn La đề nghị các cơ quan báo chí tập trung thông tin tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; xây dựng tổ chức, hoạt động của đơn vị hành chính 2 cấp đảm bảo thông suốt, hiệu quả; kết quả tổ chức Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đẩy mạnh tuyên truyền ‘Bộ tứ trụ cột” nghị quyết của Bộ Chính trị và việc tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; các hoạt động Kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác chuẩn bị cho năm học mới 2025 - 2026.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025; tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên... Đồng thời, đề nghị thường trực Đảng ủy các xã, phường tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên, nhà báo khi đến địa phương tác nghiệp theo quy định của pháp luật.