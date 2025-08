Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về ứng phó mưa lũ, ngập lụt tại các xã dọc Sông Mã

Lũ trên sông Mã dâng cao

Theo đó, từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 01/8, địa bàn tỉnh Sơn La đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Chiềng En 63,8mm (Bó Sinh); Đứa Mòn 64,2mm (Yên Châu); Làng Chếu 4 đạt 69mm (Tà Xùa); Mường Lạn 2 đạt 79,6mm, Mường Lạn 1 đạt 55,8mm (Mường Lạn); Sam Kha 128,2mm, Púng Bánh 89,6mm (Púng Bánh).

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số xã, khu vực thuộc tỉnh Sơn La đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo ngày và đêm 01/8, ở tỉnh Sơn La có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 - 50mm, có nơi trên 50mm, xác suất mưa từ 60-65%. Mưa có khả năng tập trung ở khu vực phía Tây và Tây Nam tỉnh (gồm các xã Bình Thuận, Bó Sinh, Chiềng Khoong, Chiềng Khương, Chiềng La, Chiềng Lao, Chiềng Sơ, Co Mạ, Huổi Một, Long Hẹ, Muổi Nọi, Mường Bám, Mường Chiên, Mường É, Mường Giôn, Mường Hung, Mường Lầm, Mường Lạn, Mường Lèo, Mường Sại, Nậm Lầu, Nậm Ty, Phiêng Cằm, Púng Bánh, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu).

Trong 12 giờ qua (từ 22 giờ ngày 31/7 đến 10 giờ ngày 01/8/ 2025), trên sông Mã mực nước lên nhanh. Mực nước tại trạm thủy văn Xã Là lúc 10 giờ ngày 01/8/2025 đang ở mức 28172cm, cao hơn cấp báo động 3 là 22cm. Dự báo khoảng 13 giờ đến 16 giờ ngày 01/8/2025, mực nước tại trạm thủy văn Xã Là có khả năng lên đến mức 28350cm, cao hơn cấp báo động 3 là 200cm.

Nước sông Mã đoạn chảy qua tỉnh Sơn La dâng cao. Ảnh: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La

Sơn La chủ động ứng phó với thiên tai

Tại Công điện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các xã, phường dọc Sông Mã khẩn trương triển khai các nội dung:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã dọc Sông Mã thông báo rộng rãi cho nhân dân trong vùng được biết tình hình thiên tai để chủ động phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra, có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân khi mực nước lũ tiếp tục lên như dự báo.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ trên Sông Mã.

Triển khai lực lượng phòng chống thiên tai tại chỗ: Công an, quân đội, xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp, trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Sẵn sàng phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Tổ chức canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn đảm bảo giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu nước chảy siết, khu vực sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Thông báo cho các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Người dân di dời tài sản do nước sông Mã dâng cao. Ảnh: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn tỉnh rà soát, xây dựng phương án chủ động huy động lực lượng, phương tiện để phối hợp với các địa phương và các lực lượng có liên quan triển khai công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả thiên tai theo quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo công an ở cơ sở xây dựng kế hoạch, chủ động triển hai hỗ trợ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ, thiên tai tới các cơ quan chức năng và người dân. Chủ động chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo môi trường trong mùa mưa lũ; khắc phục ô nhiễm môi trường do thiên tai gây ra. Phối hợp với các đơn vị liên quan xác lập phương án thích hợp bố trí di chuyển dân, sơ tán và tạm cư phòng tránh thiên tai tại các địa bàn xung yếu, trọng điểm về lũ quét, sạt lở đất. Chỉ đạo, kiểm tra việc khai thác, chế biến khoáng sản tránh các hoạt động tác động tiêu cực gây tiềm ẩn, làm tăng nguy cơ thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất gây ra.

Nước sông Mã dâng cao, gây ngập úng nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân. Anh:

Các chủ hồ Sông Mã thực hiện vận hành các hồ chứa nước theo quy trình vận hành được phê duyệt; các hồ chứa có cửa van xả lũ, thực hiện điều 3 chỉnh mực nước hồ để chủ động đón lũ, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du. Thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, dự báo, cảnh báo tình hình diễn biến thời tiết, thuỷ văn và thiên tai về cấp độ và phạm vi ảnh hưởng cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, các cơ quan chức năng theo quy định và cơ quan thông tin đại chúng để thông báo cho các tổ chức, nhân dân biết chủ động phòng tránh, ứng phó.