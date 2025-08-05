Giá cà phê bật tăng mạnh, xuất khẩu cà phê của Việt Nam cao kỷ lục

Giá cà phê hôm nay 5/8

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 ở mức 3.421 USD/tấn, tăng 2,73% (91 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 2,42% (79 USD/tấn), đạt 3.338 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,53% (4,35 US cent/pound), lên mức 288,55 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,48% (4,1 US cent/pound), đạt 281,65 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ở mức 99.700 – 100.200 đồng/kg, tăng 1.000 - 1.200 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 100.000 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 99.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 99.700 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 100.200 đồng/kg.

Giá cà phê trên thị trường thế giới tháng 7/2025 giảm, chủ yếu do tiến độ thu hoạch vượt kỳ vọng tại Brazil - quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Tính đến cuối tháng 7/2025, Brazil đã hoàn tất thu hoạch khoảng 84% diện tích vụ mùa 2025–2026, cao hơn mức trung bình nhiều năm. Điều kiện thời tiết thuận lợi tại các vùng trồng chính cũng góp phần đảm bảo sản lượng và chất lượng cà phê, qua đó gia tăng áp lực lên thị trường thế giới. Trong khi đó, tồn kho cà phê Arabica tại các kho được sàn ICE chứng nhận liên tục duy trì ở mức cao, càng củng cố tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, nửa cuối tháng 7/2025, đà giảm giá cà phê phần nào chững lại, nhưng chưa có tín hiệu phục hồi rõ ràng do cán cân cung – cầu tiếp tục bất lợi. Trong ngắn hạn, giá nhiều khả năng giá cà phê tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, phụ thuộc vào diễn biến xuất khẩu của Brazil, Việt Nam và chính sách tiền tệ từ các nền kinh tế lớn. Đây sẽ là những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến diễn biến giá cà phê toàn cầu trong thời gian tới, đặc biệt tháng 8 và quý III/2025.

Những ngày cuối tháng 7/2025, giá cà phê Robusta tại thị trường nội diễn biến trái chiều với giá thế giới do nguồn cung trong nước khan hiếm, trong khi nhu cầu mua phục vụ xuất khẩu vẫn ở mức cao. Cụ thể: Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên như Đắc Lăk, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắc Nông vào ngày 28/7/2025 tăng từ 2.100 – 2.500 đồng/kg so với ngày 28/6/2025, dao động từ 96.000 – 96.700 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Trong tháng 7/2025, xuất khẩu cà phê ước đạt 110 nghìn tấn, đem về 592,7 triệu USD, tăng tới 43,6% về lượng và 55,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 7 tháng đầu năm, tổng khối lượng cà phê xuất khẩu ước đạt 1,1 triệu tấn, với kim ngạch thu về 6 tỷ USD, tăng 7,6% về khối lượng và tăng 65,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, chỉ sau 7 tháng kim ngạch xuất khẩu cà phê đã vượt xa mốc 5,6 tỷ USD ghi nhận được trong cả năm 2024. Chủ yếu là nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 53,4%, đạt 5.672 USD/tấn.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt mức kỷ lục về trị giá là nhờ giá cà phê thế giới tăng mạnh khi nguồn cung toàn cầu thắt chặt, cùng với sự phục hồi nhu cầu từ các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đầu tư công nghệ chế biến, truy xuất nguồn gốc và tận dụng hiệu quả các FTA (EVFTA, UKVFTA, CPTPP), góp phần nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường.

Dự báo nửa cuối năm, xuất khẩu cà phê vẫn duy trì đà tăng nhờ nguồn cung được cải thiện và nhu cầu toàn cầu tiếp tục khởi sắc, dù vẫn còn áp lực bởi chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025/26 dự kiến đạt kỷ lục 178,7 triệu bao. Việt Nam được dự báo đạt 1,85 triệu tấn - tăng gần 7% và là mức cao nhất trong 4 năm. Tiêu thụ toàn cầu cũng lập đỉnh mới với khoảng 169,4 triệu bao (loại 60kg).