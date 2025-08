Giá cà phê đồng loạt giảm ngày đầu tuần, Trung Quốc mở cửa cho cà phê Brazil

Giá cà phê hôm nay 4/8

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 2,09% (71 USD/tấn), xuống mức 3.330 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn New York giảm tới 3,92% (11,6 US cent/pound), xuống còn 284,20 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ở mức 98.700 – 99.000 đồng/kg, giảm 500 - 600 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 99.000 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 98.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 98.700 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 99.000 đồng/kg.

Trung Quốc đã phê duyệt cho 183 doanh nghiệp cà phê mới của quốc gia Nam Mỹ này được xuất khẩu vào thị trường nội địa. Động thái được xem là cú hích lớn giúp các nhà xuất khẩu Brazil tìm đầu ra thay thế cho Mỹ.

Mức thuế 50% của Mỹ đối với một số mặt hàng xuất xứ từ Brazil sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6/8. Đây là thách thức lớn đối với các nhà giao dịch hàng hóa và doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Brazil, vốn mỗi năm bán khoảng 8 triệu bao cà phê cho các công ty chế biến tại Mỹ và giờ phải tìm kiếm thị trường thay thế.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil, trong khi Mỹ lại là khách hàng lớn của các mặt hàng như thịt bò và nước cam Brazil.

Theo số liệu thương mại do hiệp hội ngành hàng Cecafe công bố, trong tháng 6, Brazil xuất khẩu sang Mỹ 440.034 bao cà phê loại 60 kg, cao gấp 7,87 lần so với gần 56.000 bao xuất sang Trung Quốc trong cùng kỳ.

Bộ Nông nghiệp Brazil và hiệp hội Cecafe hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.

Brazil hiện đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu cà phê hàng năm của Mỹ, với tổng giá trị thương mại lên đến 4,4 tỷ USD trong vòng 12 tháng tính đến tháng 6.

Cà phê của Brazil vẫn chưa được miễn trừ khỏi mức thuế 50%, làm dấy lên lo ngại rằng hoạt động thương mại giữa quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới – Brazil và nước tiêu thụ cà phê hàng đầu thế giới – Mỹ, có thể bị gián đoạn nghiêm trọng.

Mỹ gần như hoàn toàn phụ thuộc vào cà phê nhập khẩu, với sản lượng cà phê trồng tại Hawaii và Puerto Rico chiếm chưa đến 1% tổng mức tiêu thụ của nước này. Brazil chiếm khoảng một phần ba lượng cà phê nhập khẩu vào Mỹ.

Mỹ hiện tại không sản xuất cà phê đại trà, ngoại trừ một số vùng nhỏ ở Hawaii và California và phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu. Giá cà phê trên thị trường thế giới đã biến động mạnh trong những năm gần đây do dịch Covid-19, các vụ mùa thất bát tại Brazil vì hạn hán và nhiệt độ cao do biến đổi khí hậu.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, giá cà phê rang đã tăng 12,7% trong tháng 6/2025 so với cùng kỳ năm trước; cà phê hòa tan tăng 16,3%. Trung bình một pound (0,45kg) cà phê xay có giá 8,13 USD, tăng hơn 1 USD chỉ trong nửa năm.

Lost Sock Roasters là thương hiệu nổi tiếng với các dòng cà phê nguyên bản cao cấp từ nhiều quốc gia, nhưng vẫn phụ thuộc vào cà phê Brazil. Công ty làm việc trực tiếp với hai hợp tác xã tại Brazil, đặt hàng và nhập khẩu cà phê qua kho trung gian tại Mỹ.