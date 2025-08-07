Giá cà phê lội ngược dòng, quay đầu giảm bởi lo ngại thuế quan Mỹ

Giá cà phê hôm nay 7/8

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch gần nhất ở mức 3.394 USD/tấn, tiếp tục giảm nhẹ 0,53% (18 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 cũng giảm 0,57% (19 USD/tấn), xuống còn 3.340 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 1,77% (5,3 US cent/pound), xuống còn 293,4 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,55% (4,5 US cent/pound), chỉ còn 286,4 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ở mức 100.700 – 101.200 đồng/kg, ổn định so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 101.000 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 100.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 100.700 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 101.200 đồng/kg.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng xuất khẩu cà phê tháng 7/2025 ước đạt 110 nghìn tấn với giá trị đạt 592,7 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê 7 tháng năm 2025 đạt 1,1 triệu tấn và 6 tỷ USD, tăng 7,6% về khối lượng và tăng 65,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Con số này vượt mức xuất khẩu cả năm 2024 (5,48 tỷ USD).

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 7 tháng năm 2025 ước đạt 5672,2 USD/tấn, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm 2024. Đức, Italia và Tây Ban Nha là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 15,3%, 7,6% và 7,5%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Đức tăng 2,1 lần, thị trường Italia tăng 47,4%, thị trường Tây Ban Nha tăng 67%. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu cà phê tăng mạnh nhất ở thị trường Mexico với mức tăng 88 lần và tăng thấp nhất ở thị trường Trung Quốc với mức tăng 24,4%.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Lê Đức Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của Simexco Daklak cho hay, 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 6 tỷ USD vượt con số cả năm 2024. Kết quả này đến từ các hợp đồng ký từ cuối năm 2024, thời điểm giá cà phê thế giới đang ở mức cao kỷ lục.

“Dù khối lượng xuất khẩu giảm nhẹ, giá trị vẫn tăng 56-59% so với cùng kỳ nhờ giá cà phê Arabica và Robusta tăng mạnh do nguồn cung toàn cầu hụt. Đây là mức giá trị cao kỷ lục của ngành cà phê”, ông Lê Đức Huy nói.

Với kết quả đạt được của ngành cà phê trong 7 tháng, doanh nghiệp kỳ vọng cả năm vượt 7 tỷ USD.Tuy nhiên, giá cà phê trong nước biến động mạnh, có thời điểm giảm xuống dưới 100.000 đồng/kg do nguồn cung từ Brazil và Indonesia vào vụ.

“Nếu giá duy trì quá cao, trên 120.000 đồng/kg, nhiều nhà rang xay khó duy trì kinh doanh. Mức giá 70.000 - 71.000 đồng/kg được xem là cân bằng hơn giữa nông dân và doanh nghiệp”, ông Lê Đức Huy cho biết.