Quyết tâm thoát nghèo của người Mông ở khu tái định cư của một xã phía Bắc tỉnh Thái Nguyên

Niềm vui ở khu tái định giữa bản Mông

Thôn Khuổi Nộc, xã Văn Lang của tỉnh Thái Nguyên có hơn 140 hộ, chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống. Trong đó có nhiều hộ không có đất sản xuất, đất ở, phải dựng những ngôi nhà tạm bợ, xập xệ, chênh vênh giữa lưng chừng núi. Việc đi lại học hành của những đứa trẻ cũng như hoạt động giao thương hết sức khó khăn.

Khu tái định cư tại thôn Khuổi Nộc, xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên nhìn từ trên cao. Ảnh: Chiến Hoàng

Ngay từ khi sáp nhập, chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, Đảng bộ, chính quyền xã Văn Lang đã nỗ lực thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát với 150 nhà trên địa bàn cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, nhà có nguy sạt lở để người dân ổn định cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế. Trong đó, riêng thôn Khuổi Nộc có đến 26 hộ thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát là người dân tộc Mông.

Sau nhiều nỗ lực, tại vùng đặc biệt khó khăn của đồng bào Mông ở thôn Khuổi Nộc, những ngôi nhà 3 cứng khang trang đã được hoàn thành, đặc biệt là tại khu tái định cư mới dành cho những hộ không có đất ở.

Chị Dương Thị Chậu, thôn Khuổi Nộc, xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên đang tự xây bếp lò cho ngôi nhà mới của mình tại khu tái định cư. Ảnh: Chiến Hoàng

Nhiều ngôi nhà tại khu tái định cư ở Khuổi Nộc hiện vẫn đang được đồng bào Mông nơi đây tiếp tục hoàn thiện dù đã chuyển đến sinh sống từ nhiều tháng nay. Tại nhà chị Dương Thị Chậu, khi chúng tôi đến, dù lúc này đã quá 12h trưa vậy nhưng hai vợ chồng chị vẫn đang cặm cụi cố xây nốt mẻ vữa còn dang dở. Những giọt mồ không ngừng rịn ra trên trán. Dù đã thấm mệt nhưng trên gương mặt của hai vợ chồng chị Chậu vẫn hiện rõ nét rạng rỡ khi được chăm chút cho chính ngôi nhà của mình tại khu tái định cư mới.

Nhà chị Chậu đã dọn vào ở từ nhiều tháng trước. Ngôi nhà sạch sẽ, khang trang, án ngữ trên diện tích 200m2 do nhà nước cấp. Chị Chậu bảo, để tiết kiệm và để phù hợp với nếp sinh hoạt thường nhật của gia đình, vợ chồng chị đã quyết định tranh thủ thời gian tự xây thêm bếp lò phục vụ cho việc đun nấu bằng củi.

Gần 14 giờ, chị Dương Thị Chậu mới ngừng xây để chuẩn bị bữa trưa cho gia đình tại khu tái định cư mới ở thôn Khuổi Nộc, xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Chiến Hoàng

Gần 14h, chị Chậu mới ngưng việc xây cất để chuẩn bị bữa trưa cho gia đình. Ngôi nhà sạch sẽ, khang trang lúc này chừng sáng hơn với nụ cười của gia chủ trong bộ trang phục truyền thống của người phụ nữ Mông. Khung ảnh cưới mới chuyển từ nhà cũ về được chị đặt ngay ngắn ở nơi dễ nhìn thấy nhất giúp ngôi nhà đã ấm cúng lại càng trở nên ấm cúng hơn.

Chị Chậu cho biết, trước khi có nhà mới, gia đình chị sống tạm bợ tại một ngôi nhà gỗ cũ nát, xập xệ, cuộc sống rất khó khăn. Hai vợ chồng luôn khao khát có một mái nhà chắc chắn để yên tâm mỗi khi mưa gió.

Ảnh cưới của vợ chồng chị Dương Thị Chậu được đặt nơi dễ nhìn thấy hơn cả giúp ngôi nhà mới tại khu tái định cư Khuổi Nộc, xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên đã ấm cúng càng trở nên ấm cúng hơn. Ảnh: Chiến Hoàng

“Nhà nước cho 200m2 đất, lại hỗ trợ tiền làm nhà, vợ chồng mình biết ơn lắm. Lúc làm nhà lại còn được bộ đội, giáo viên và các cán bộ xã hỗ trợ mỗi người một tay. Chẳng bao giờ nghĩ có ngày lại được ở trong ngôi nhà đẹp như thế này đầu.

Giờ có nhà rồi, ổn định rồi, hai vợ chồng mình bảo nhau, cố gắng làm ăn để thoát nghèo, không phụ lại sự quan tâm của nhà nước, của các cán bộ. Chồng mình thì đi làm thuê, về chỗ mới, đi lại thuận tiện nên mình cũng đang có ý định làm thêm nghề may trang phục truyền thống phục vụ cho người Mông mình”, chị Chậu cho biết thêm.

Giống như nhà chị Chậu, nhà chị Giàng Thị Dua cũng đang được tiếp tục hoàn thiện với những thùng sơn vừa được tập kết về. Ngôi nhà thoáng gió, mùi sơn, mùi vôi vữa vẫn còn hăng hắng.

Giàng Thị Dua, thôn Khuổi Nộc, xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên cởi địu cho con ngủ để dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cho kịp này vào nhà mới tại khu tái định cư. Ảnh: Chiến Hoàng

Vừa cởi dây địu, thả con nhỏ xuống giường, Giàng Thị Dua đã lại tất bật với việc dọn dẹp, xếp sắp bàn ghế để kịp cho ngày vào nhà mới. Không khí khẩn trương cùng nét rạng rỡ trên gương mặt Giàng Thị Dua khiến chúng tôi quên đi cả cơn đói lúc thông tầm.

Giàng Thị Dua bảo, nhà thì cũng vào ở rồi nhưng chưa được ngày làm lễ vào nhà mới. Giờ vẫn còn đang sơn sửa và làm thêm cái bếp củi, bể nước. Con nhỏ, chồng thì đi phát cỏ thuê cho người ta nên chỉ tranh thủ khi cháu ngủ thì mới làm được.

Bộ bàn ghế mới được Giàng Thị Dua lau chùi cẩn thận trước khi sắp xếp ngay ngắn trong ngôi nhà mới tại khu tái định cư thôn Khuổi Nộc, xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Chiến Hoàng

“Vợ chồng mình có nhà rồi, giờ thì cố gắng kiếm tiền để thoát nghèo thôi. Hai vợ chồng còn trẻ, lại có sức khỏe, mình tin là cuộc sống sẽ khá hơn nhiêu khi về khu tái định cư mới này”, Giàng Thị Dua bày tỏ.

Hiệu quả từ chính sách

Được biết, khu tái định cư mới tại Khuổi Nộc, xã Văn Lang có tổng 15 hộ. Đây đều là những hộ nghèo, thiếu đất canh tác, không có đất ở, phải dựng những ngôi nhà tạm giữa lưng chừng núi khiến việc đi lại, giao thương, học hành gặp nhiều khó khăn, cùng với đó là nguy cơ sạt trượt luôn tiềm ẩn.

Về khu tái định cư, việc mua xắm, sử dụng thiết bị máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng trở nên thuận tiện hơn. Ảnh: Chiến Hoàng

Được sự hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với nguồn kinh phí 60 triệu đồng mỗi hộ, dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền xã Văn Lang vẫn cố gắng bố trí thêm 10 triệu đồng/hộ để giảm bớt gánh nặng cho các gia đình tại khu tái định cư Khuổi Nộc. Cùng với đó, đồng bào Mông nơi đây còn nhận được sự hỗ trợ từ bộ đội cùng các tổ chức đoàn thể.

Ông Dương Hồng Sinh, Trường thôn Khuổi Nộc, xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên khi chia sẻ về các hộ được hộ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thôn. Ảnh: Chiến Hoàng

Ông Dương Hồng Sinh, Trưởng thôn Khuổi Nộc, xã Văn Lang chia sẻ, những hộ được về khu khu tái định cư nói riêng và được xóa nhà tạm, nhà dột nát tại thôn đều là những hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, thiếu đất canh tác, không có đất ở.

“Được Đảng, nhà nước quan tâm, san mặt bằng giao 15 hộ, mỗi hộ 200m2 tại khu tái định cư mới để xây dựng nhà người Mông chúng tôi ở đây biết ơn lắm. Để kịp tiến độ, tỉnh, xã, bộ đội và các đoàn thể đã hỗ trợ rất nhiều ngày công giúp đỡ các hộ gia đình.

Việc hỗ trợ này rất quan trọng, giúp cho người dân có điều kiện thuận lợi hơn để làm kinh tế. Góp phần vào sự ổn định cuộc sống của người dân cũng như nêu cao tinh thần đoàn kết”, Trưởng thôn Dương Hồng Sinh nhận định.

Bà Nông Thị Diệp, Chủ tịch UBND xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên khi nói về hiệu quả và ý nghĩa tích cực của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Chiến Hoàng

Trao đổi với PV, bà Nông Thị Diệp, Chủ tịch UBND xã Văn Lang cho biết, sau khi hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã, từ cuối tháng 8, những hộ thuộc diện đã bắt đầu vào ở trong những ngôi nhà mới.

“Đây là một trong những chủ trương đúng đắn được Đảng bộ, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt. Đến thời điểm này người dân đã yên tâm, ổn định và tập trung cho phát triển kinh tế. Chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng vào sự quyết tâm phấn đấu, vươn lên thoát nghèo của các hộ dân đã được hỗ trợ trong chương trình này”, bà Diệp bày tỏ.

Cậu bé người Mông này rạng rỡ ôm chú chó bên bức tường vừa mới chát tại khu tái định cư Khuổi Nộc, xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Chiến Hoàng

Hiện có 14/15 hộ gia đình người Mông thuộc đối tượng tái định cư của thôn Khuổi Nộc đã dọn vào sinh sống trong những ngôi nhà mới do nhà nước cấp đất và hỗ trợ kinh phí xây dựng. Người Mông nơi đây thay vì mỗi nhà ở rải rác một quả đồi giờ đã được sống tập trung. Về khu tái định cư mới không chỉ điều kiện đi lại thuận tiện mà việc tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật cùng các kiến thức để phục vụ phát triển kinh tế cũng thuận lợi hơn.

Từ khi dọn về khu tái định cư mới, thay vì lầm lũi trong những xó núi, góc rừng, những đứa trẻ nơi đây cũng trở nên dạn dĩ hơn khi có không gian vui đùa nhất là gặp gỡ bạn bè cùng chang lứa mỗi lúc tan học. Khu tái định cư đã mang đến một luồng sinh khí mới cho thôn Khuổi Nộc, cùng với đó là khát vọng vươn lên thoát nghèo của những gia đình người Mông từng có cuộc sống tạm bợ trên những sườn non.