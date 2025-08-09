Giá cà phê tiếp tục khởi sắc, dấu hiệu cho thấy nguồn cung cà phê thắt chặt

Giá cà phê hôm nay 9/8

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 9/8 ở mức 3.561 USD/tấn, tăng 4,18% (143 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 3,94% (133 USD/tấn), đạt 3.510 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 3,88% (11,55 US cent/pound), lên mức 309,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng tăng 3,88% (11,3 US cent/pound), đạt 302,45 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ở mức 103.500 – 104.000 đồng/kg, tăng 2.100 - 2.500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 103.800 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 103.600 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 103.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 104.000 đồng/kg.

Thương mại giữa Mỹ và Brazil vẫn bị đóng băng vì các mức thuế của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời thị trường chứng khoán tiếp tục giảm.

Các nhà giao dịch cho biết gần như không có giao dịch mới nào giữa Mỹ và Brazil – nước sản xuất cà phê hàng đầu – kể từ sau khi ông Trump áp thuế 50% lên hàng hóa Brazil.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, Việt Nam đã xuất khẩu 1,05 triệu tấn cà phê trong 7 tháng đầu năm, thu về 6 tỷ USD, tăng 6,9% về lượng và tăng tới 64,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 7/2025, lượng cà phê xuất khẩu đạt 103.000 tấn, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu cà phê tăng mạnh nhất ở Mexico (tăng gấp 88 lần) và tăng thấp nhất ở Trung Quốc (tăng 24,4%).

Căng thẳng giữa Mỹ và Brazil có thể khiến doanh số bán cà phê Brazil sang Mỹ sụt giảm, làm tăng lượng tồn kho cà phê của nước xuất khẩu hàng đầu thế giới này. Thị trường Mỹ chiếm tới 30% lượng cà phê xuất khẩu của Brazil và mối quan hệ giữa nước này với Mỹ mang tính phụ thuộc lẫn nhau.

Brazil được kỳ vọng sẽ tăng xuất khẩu sang Trung Quốc và Liên minh châu Âu nhằm phần nào bù đắp cho sự sụt giảm doanh số tại thị trường Mỹ, trong khi Mỹ có thể phải tìm thêm nguồn cung từ khu vực Trung Mỹ và châu Phi.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho hay, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 6 tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 11,7 triệu bao. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu niên vụ xuất khẩu vẫn giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ, đạt 104,14 triệu bao.