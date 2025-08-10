Thị trường cà phê vẫn trong tình trạng chờ đợi sự rõ ràng hơn về chính sách thuế quan của Hoa Kỳ

Giá cà phê hôm nay 10/8

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 3.561 USD/tấn, tăng 6,8% (227 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 7,7% (250 USD/tấn), đạt 3.510 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 8% (23 US cent/pound) trong tuần qua, lên mức 309,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 8,1% (22,6 US cent/pound), đạt 302,45 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 103.500 – 104.000 đồng/kg, tăng mạnh 4.200 – 4.500 đồng/kg so với tuần trước. Đây là tuần tăng thứ tư liên tiếp, đưa giá cà phê trong nước lên mức cao nhất trong ba tuần gần đây.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 103.800 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 103.600 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 103.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 104.000 đồng/kg.

Như vậy giá Robusta đã đạt được mức cao nhất trong 3 tuần qua và giá Arabica vượt qua được mức trên 300 cent, vốn là một ngưỡng tâm lý, đang khích lệ thị trường khi có tin cho rằng cà phê đang lại đi vào giai đoạn cung cấp eo hẹp.

Sự sụt giảm trong tồn kho trên sàn ICE cũng đang hỗ trợ giá Arabica, khi lượng tồn Arabica đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng rưỡi qua là 738.095 bao vào thứ Sáu. Lượng cà phê Robusta tồn kho thì được ghi nhận tăng, nằm ở mức cao nhất trong 1 năm là 7.029 lô vào thứ Hai tuần trước.

Giá cà phê tăng một phần do đồng real Brazil tăng giá vào thứ Sáu, đạt mức cao nhất trong 1 tháng. Đồng real mạnh lên làm giảm lượng bán của các nhà sản xuất cà phê từ Brazil.

Thị trường cà phê vẫn đang trong tình trạng chờ đợi sự rõ ràng hơn về chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, do Tổng thống Trump vẫn chưa miễn trừ cà phê khỏi mức thuế 50% đối với hàng xuất khẩu từ Brazil đến Mỹ.

Lượng mưa dưới mức trung bình ở Brazil là một yếu tố tích cực cho giá cà phê.

Hôm thứ Tư Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) đã báo cáo rằng xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 6 tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước lên 11,69 triệu bao, tuy nhiên xuất khẩu tích lũy từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 6 năm nay thì lại giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 104,14 triệu bao.

Giá cà phê đã giảm trong ba tháng qua do triển vọng nguồn cung cà phê dồi dào.

Mùa xuất khẩu của các nước sản xuất chính đang dần kết thúc, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là kết thúc niên vụ cà phê hiện tại (tính từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025), trước khi các vụ thu hoạch vụ mới đến từ Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras và Mexico, dự kiến sẽ bắt đầu thu hoạch ở các vùng có sản lượng nhỏ hơn và bắt đầu được đưa đến các thị trường tiêu dùng, vào quý cuối năm nay.

Các lô hàng cà phê trên đường thủy hướng đến các cảng của Hoa Kỳ từ nhiều nguồn gốc khác nhau, hiện đang phải chịu nhiều tỷ lệ phần trăm khác nhau của chi phí thuế nhập khẩu bổ sung đột ngột và đáng kể. Tại châu Âu, các điều kiện về luật chống phá rừng EUDR sắp tới, tiếp tục là trọng tâm khi năm cà phê mới 2025/2026 đang đến gần. Mức độ sẵn sàng của các quốc gia sản xuất cà phê để tuân thủ quy trình EUDR rất khác nhau, trong khi tại EU, việc áp dụng các quy định này, được cho là dưới dạng tài liệu hỗ trợ tuân thủ trước khi nhập khẩu hàng vẫn chưa rõ ràng, do đó, vẫn còn nhiều bất ổn liên quan đến quy trình báo cáo theo quy định và việc thực hiện quy trình theo từng quốc gia và tại các cảng.

Giao dịch cà phê tại Việt Nam chậm lại vào cuối vụ vào tuần qua do lượng dự trữ thấp và nhu cầu yếu hơn, trong khi mưa lớn được ghi nhận tại các vùng trồng cà phê của Indonesia vào giữa vụ thu hoạch.

Hầu hết các kho đang hạn chế hoạt động giao dịch và chờ đợi thông tin rõ ràng hơn trước khi đưa ra quyết định, do niên vụ mới của Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu sau hai tháng nữa, trong khi nguồn cung cà phê mới có thể đến từ tháng 11.

Việt Nam đã xuất khẩu 1,05 triệu tấn cà phê trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

