Sơn La nâng cao kiến thức phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cho hội viên nông dân
02/12/2025 19:25 GMT +7
Hội Nông dân tỉnh Sơn La giúp hội viên nông dân tiếp cận tư duy sản xuất hiện đại, từng bước tham gia các hoạt động liên kết từ cung cấp vật tư, kỹ thuật canh tác đến chế biến, tiêu thụ nông sản.
Nông dân Sơn La đẩy mạnh phát triển kinh tế
Ngày 1/12, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức bế mạc Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên nông dân nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị năm 2025.
Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là tổng thể các hoạt động liên kết từ cung cấp vật tư, giống cây con, tổ chức sản xuất đến chế biến, bảo quản và tiêu thụ. Quá trình này đòi hỏi sự tham gia đồng bộ giữa các tổ chức, doanh nghiệp, HTX và người dân nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Tham gia hội nghị có 80 cán bộ và hội viên nông dân đến từ các xã, phường trong toàn tỉnh. Trong chương trình tập huấn, học viên được truyền đạt nhiều nội dung trọng tâm như: khái niệm liên quan đến liên kết chuỗi giá trị nông sản; thực trạng phát triển kinh tế tập thể.
Mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; tổ chức liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị; kỹ năng tổ chức tiêu thụ nông sản; cùng nhiều kiến thức thiết thực gắn với sản xuất tại địa phương.
Hội nghị tập huấn không chỉ giúp nâng cao trình độ, nhận thức của hội viên nông dân về sản xuất theo chuỗi giá trị, mà còn khẳng định vai trò của HTX trong kết nối sản xuất – tiêu thụ.
Khi nông dân tham gia vào chuỗi liên kết, sản phẩm tạo ra không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn gia tăng giá trị, giảm bớt khâu trung gian, hạ giá thành, nâng cao thu nhập cho người sản xuất.
Việc bồi dưỡng kiến thức năm 2025 sẽ tiếp tục là tiền đề quan trọng để nông dân tỉnh nhà phát triển sản xuất bền vững, chủ động hội nhập, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ mới.
