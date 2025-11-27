Đổi mới công tác dân tộc, tôn giáo ở Sơn La, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần nhân dân

Đổi mới công tác dân tộc, tôn giáo

Công tác dân tộc, tôn giáo luôn được tỉnh Sơn La xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm ổn định xã hội và phát triển bền vững. Thời gian qua, việc triển khai chính sách được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả rõ nét trong đời sống đồng bào vùng cao.

Từ đầu năm, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La đã tích cực phối hợp các cơ quan, địa phương triển khai Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018–2025. 4 hội nghị tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình được tổ chức, thu hút 200 cán bộ cơ sở tham gia.

Đời sống đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La ngày càng được nâng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Với Chương trình MTQG 1719, tỉnh đã phát hành 10.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết; mở 25 lớp nâng cao năng lực cho cán bộ đoàn thể và người uy tín. Tính đến nay, Sơn La đã phân bổ hơn 1.302/1.444,9 tỷ đồng (đạt 90,1%), giải ngân 651,36 tỷ đồng phục vụ hạ tầng, an sinh và phát triển kinh tế.

Vai trò của người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục được phát huy. Toàn tỉnh hiện có 2.185 người có uy tín, trong đó 141 người được cung cấp thông tin tại hội nghị và 80 đại biểu được tham gia học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh. 87 hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai đã được hỗ trợ với tổng kinh phí 174 triệu đồng.

Nhờ sự chung tay của chính quyền và người dân, đời sống vùng dân tộc thiểu số chuyển biến tích cực: 3.058 nhà tạm được xóa bỏ, 268 lao động xuất cảnh làm việc, 100% hộ nghèo và cận nghèo được cấp thẻ BHYT.

Đời sống sức khỏe của đồng bào các dân tộc ngày càng được chăm lo. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với công tác dân tộc, lĩnh vực tôn giáo được quản lý hài hòa, đúng pháp luật. Sơn La hiện có hơn 37.400 tín đồ thuộc 4 tôn giáo chính. 2 lớp tập huấn nghiệp vụ được mở tại Mộc Châu, Vân Hồ với 140 học viên; các đoàn kiểm tra, khảo sát tôn giáo được triển khai tại nhiều địa bàn. Qua ghi nhận, đa số tín đồ chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phát triển kinh tế và phong trào địa phương.

Việc đổi mới phương thức triển khai chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc – nền tảng để Sơn La tiếp tục phát triển bền vững trong giai đoạn mới.