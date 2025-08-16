Giá cà phê đạt mức cao kỷ lục gây áp lực cho doanh nghiệp và người tiêu dùng

Giá cà phê hôm nay 16/8

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 phiên giao dịch ngày 15/8 ở mức 4.201 USD/tấn, tăng thêm 2,86% (117 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 2,91% (115 USD/tấn), đạt 4.067 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng với biên độ mạnh hơn, tăng 4,64% (15,15 US cent/pound), lên mức 341,65 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 4,86% (15,5 US cent/pound), đạt 334,2 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 116.800 – 117.500 đồng/kg, tăng tiếp 2.500 - 2.800 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 117.300 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 117.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 116.800 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 117.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước và thế giới đang trải qua đợt tăng giá mạnh chưa từng thấy. Nguyên nhân chính là nguồn cung khan hiếm, tồn kho thấp, chi phí vận chuyển tăng cao cùng các yếu tố thương mại toàn cầu. Điều này đẩy giá cà phê lên mức kỷ lục, gây áp lực lớn cho doanh nghiệp rang xay và người tiêu dùng.

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe), xuất khẩu cà phê xanh của Brazil trong tháng 7/2025 giảm 28% so với cùng kỳ, xuống còn 2,4 triệu bao. Trong đó, xuất khẩu Arabica giảm 21%, trong khi Robusta giảm tới 49%.

Công bố của Safras & Mercado mới đây cho hay, tiến độ thu hoạch cà phê vụ 2025/26 tại Brazil đã cơ bản hoàn tất. Thu hoạch cà phê Robusta thực tế đã khép lại, trong khi Arabica cũng đạt hơn 90% sản lượng dự kiến.

Trung Quốc dự kiến sẽ mua lượng lớn cà phê từ Brazil, trong bối cảnh tiêu thụ cà phê tại nước này tăng nhanh những năm gần đây. Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính Trung Quốc sẽ tiêu thụ 340.000 tấn cà phê từ tháng 10/2024 - tháng 9/2025.

Trong khi đó, Mỹ dự kiến tăng nhập khẩu từ Colombia, Guatemala và Honduras – những quốc gia có trang trại nhỏ, chi phí sản xuất cao hơn Brazil, khiến giá cà phê Mỹ tăng. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, giá bán lẻ cà phê hạt tại Mỹ tháng 7 đạt 8,40 USD/lb, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tiêu thụ cà phê ở Mỹ đang chậm lại.

Báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho thấy, xuất khẩu cà phê toàn cầu tiếp tục tăng 7,3% trong tháng 6, lên mức 11,7 triệu bao.

Trong tháng 6, ba trong số bốn khu vực chính ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu (khu vực châu Á và châu Đại Dương, châu Phi, Trung Mỹ và Mexico), chỉ riêng Nam Mỹ giảm. Đây đã là tháng sụt giảm thứ tám liên tiếp của khu vực, sau chuỗi 16 tháng tăng trưởng. Kết quả là tỷ trọng của khu vực Nam Mỹ trong tổng xuất khẩu cà phê toàn cầu giảm xuống còn 35,6% so với 46,7% của cùng kỳ.