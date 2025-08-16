Giá tiêu bắt đầu tăng, dự báo giao dịch sẽ sôi động nửa cuối năm

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (16/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 141.000 – 143.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 143.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 143.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 141.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 141.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 141.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (16/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia tăng. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 8.950 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.208 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.400 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.067 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.240 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.370 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.950 USD/tấn.

Giá tiêu trong nước hiện cao nhất tại Đắk Lắk và Đắk Nông. Nhiều chuyên gia kỳ vọng, nửa cuối năm 2025, thị trường hạt tiêu sẽ sôi động hơn khi các nhà nhập khẩu cần bổ sung tồn kho, chuẩn bị cho mùa tiêu thụ cao điểm cuối năm.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), việc nhập khẩu hạt tiêu tăng cao trong bối cảnh sản lượng trong nước sụt giảm, giá hạt tiêu toàn cầu tăng mạnh và nhu cầu tái xuất - chế biến gia tăng, là chiến lược phổ biến của các doanh nghiệp lớn nhằm tận dụng nguồn cung giá cạnh tranh từ các quốc gia có sản lượng dồi dào, đồng thời giữ ổn định nguyên liệu đầu vào phục vụ cho xuất khẩu.

Trong báo cáo mới đây, VPSA cho biết, mặc dù xuất khẩu tiêu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc có sự cải thiện nhẹ trong nửa đầu năm, song chưa có dấu hiệu bùng nổ rõ rệt. Tính đến hết tháng 7/2025, Trung Quốc đứng thứ ba về thị trường xuất khẩu tiêu của Việt Nam với khối lượng đạt 10.982 tấn, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 7,6% tổng xuất khẩu ngành hàng. Tuy nhiên, tính riêng trong tháng 7/2025, lượng hạt tiêu xuất khẩu sang thị trường này chỉ đạt 1.689 tấn, giảm 49,3% so với tháng trước. Số liệu của VPSA bao gồm cả lượng hàng xuất khẩu tiểu ngạch, trong khi Hải quan Trung Quốc không bao gồm con số này.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tháng 7/2025, Việt Nam xuất khẩu được 21.492 tấn hạt tiêu, với trị giá 142,12 triệu USD, giảm 8% về lượng và giảm 10% về trị giá so với tháng trước; So với tháng 7/2024 giảm 1,3% về lượng nhưng tăng 9,7% về trị giá. Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu được 144.671 tấn hạt tiêu với trị giá 989,78 triệu USD, giảm 12% về lượng nhưng tăng 29,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Về giá xuất khẩu: Tháng 7/2025, giá bình quân hạt tiêu xuất khẩu ở mức 6.613 USD/tấn, giảm 2,1% so với tháng 6/2025, nhưng tăng 11,1% so với tháng 7/2024. Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, giá bình quân hạt tiêu xuất khẩu đạt 6.841 USD/tấn, tăng 47,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Cơ cấu thị trường: Tháng 7/2025, xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường nhìn chung giảm mạnh so với tháng trước, trong đó xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ giảm 10,1% về lượng và giảm 20,3% về trị giá; Xuất khẩu sang Đức giảm 44,4% về lượng và giảm 44% về trị giá; Xuất khẩu sang Ấn Độ giảm 47,6% về lượng và giảm 51,6% về trị giá; Xuất khẩu sang Thái Lan giảm 29,1% về lượng và giảm 35,6% về trị giá. Ngược lại, xuất khẩu sang một số thị trường ghi nhận tăng trưởng ba chữ số như: Tây Ban Nha tăng 251,6% về lượng và tăng 242,1% về trị giá, xuất khẩu sang Nam Phi tăng 200,9% về lượng và tăng 156,6% về trị giá so với tháng trước.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ giảm 24,4% về lượng nhưng tăng 20,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024, tương tự xuất khẩu sang các thị trường khác có mức tăng thấp hoặc giảm về lượng nhưng đều tăng mạnh về trị giá, điển hình là xuất khẩu sang Đức giảm 3% về lượng nhưng tăng 43,3% về trị giá; Xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 6,3% về lượng và tăng mạnh 68,5% về trị giá; Xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 7,1% về lượng và tăng mạnh 115,1% về trị giá...

Tỷ trọng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ (tính theo lượng) chiếm 22,6% trong 7 tháng đầu năm 2025, tăng so với mức 26,3% của cùng kỳ năm 2024; Xuất khẩu sang Đức cũng tăng tỷ trọng từ 6,7% lên 7,4%; Tới Ấn Độ tăng từ 5,3% lên 6,4%. Đáng chú ý, xuất khẩu sang nhiều thị trường dù chiếm tỷ trọng thấp nhưng đều tăng so với cùng kỳ năm 2024 như: Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia.