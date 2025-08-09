Giá tiêu tăng duy nhất ở Đắk Nông (cũ), tiêu trắng xuất khẩu giá rất cao

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (9/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 139.000 – 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 139.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 139.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 139.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay giảm, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (9/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng nhẹ với tiêu trắng, tăng nhẹ với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia tăng. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 8.950 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.147 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.991 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.240 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.370 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.950 USD/tấn.

Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 7/2025, Việt Nam xuất khẩu 20.913 tấn hồ tiêu các loại, bao gồm 18.332 tấn tiêu đen và 2.581 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 137,5 triệu USD.

Về giá xuất khẩu, tiêu đen trong tháng 7 đạt bình quân 6.395 USD/tấn, giảm 47 USD/tấn so với tháng 6. Ngược lại, tiêu trắng ghi nhận mức tăng đáng kể, đạt 8.570 USD/tấn, tăng 298 USD/tấn tương đương 3,6% so với tháng trước.

Trong khi giá tiêu đen bình quân giảm 47 USD/tấn so với tháng 6, thì tiêu trắng lại tăng gần 300 USD/tấn. Chênh lệch này phản ánh sự ổn định hơn về mặt cung cầu của tiêu trắng, vốn ít bị tác động bởi yếu tố đầu cơ như tiêu đen. Do tiêu trắng chỉ chiếm khoảng 12-15% trong tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu, nên ngay cả khi nhu cầu tăng nhẹ, giá cũng có thể biến động mạnh.

Dự báo trong tháng 8 và các tháng cuối năm, giá tiêu trắng có thể duy trì ở mức cao nếu nguồn cung không được cải thiện và nhu cầu từ thị trường châu Âu tiếp tục tăng. Tuy nhiên, đà tăng có thể chậm lại nếu thời tiết thuận lợi giúp tăng sản lượng hoặc nếu các doanh nghiệp đồng loạt xả hàng ra thị trường.

Báo cáo của Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam chỉ rõ, sản lượng hạt tiêu năm 2025 ước tính sẽ giảm 7,8% so với năm 2024 và là năm thứ 3 liên tiếp giảm. Mặc dù có tăng ở Brazil nhưng giảm ở các nước khác, đặc biệt là Ấn Độ và Indonesia, dẫn tới tổng sản lượng giảm so với năm ngoái.

Thị trường Mỹ dự kiến sẽ tăng mạnh đơn hàng vào quý IV năm 2025 và quý I năm 2026, khi doanh nghiệp nhập khẩu bắt đầu xây dựng tồn kho cho mùa tiêu thụ cao điểm.

Sản lượng hạt tiêu toàn cầu hàng năm ước tính dao động từ 550.000 - 600.000 tấn, trong đó khối lượng thương mại quốc tế chiếm khoảng 400.000 - 450.000 tấn. Sự chênh lệch này chủ yếu do mức tiêu thụ nội địa chiếm đáng kể tại các quốc gia sản xuất, như Ấn Độ và Indonesia do ngành công nghiệp và thị trường trong nước tiêu thụ phần lớn sản lượng.