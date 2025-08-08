Giá tiêu thất thường trước sự nhạy cảm của thị trường, yếu tố chính sách và tâm lý doanh nghiệp

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (8/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 139.000 – 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 140.000 - 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 139.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 139.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 139.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay giảm, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (8/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng nhẹ với tiêu trắng, tăng nhẹ với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 8.950 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.142 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 8.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.983 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 11.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.240 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.370 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.950 USD/tấn.

Thời gian gần đây, giá tiêu của Brazil và Indonesia thấp hơn so với Việt Nam. Do đó, nhiều doanh nghiệp lựa chọn phương án nhập khẩu về chế biến.

Thống kê bộ của Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), Việt Nam đã xuất khẩu được 145.046 tấn hạt tiêu các loại trong 7 tháng đầu năm, gồm 124.271 tấn tiêu đen và 20.775 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 988 triệu USD, trong đó tiêu đen đạt 820,3 triệu USD, tiêu trắng đạt 167,7 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2024 lượng xuất khẩu giảm 11,7%, kim ngạch xuất khẩu tăng 29,3%.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã nhập khẩu 31.472 tấn hạt tiêu trong cùng kỳ, với kim ngạch đạt 195,4 triệu USD, gồm 26.424 tấn tiêu đen và 5.048 tấn tiêu trắng. So với cùng kỳ năm 2024, lượng nhập khẩu tăng 58,5%, kim ngạch tăng 143,4%.

Ngoại trừ Indonesia, giá tiêu đen xuất khẩu của các nước lớn đồng loạt giảm trong quý II vừa qua, do chịu tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ, biến động tỷ giá và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Trong đó, Việt Nam và Brazil ghi nhận mức giảm mạnh nhất, lần lượt giảm 13% và 12,4%.

Theo báo cáo của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2025 ước tính sẽ giảm 7,8% so với năm 2024 và đây là năm thứ 3 liên tiếp sản lượng giảm. Mặc dù sản lượng có tăng ở Brazil nhưng không bù được phần giảm ở các nước khác, đặc biệt là Ấn Độ và Indonesia.

Tính đến hết tháng 6, xuất khẩu hồ tiêu Brazil đạt 49.761 tấn, kim ngạch đạt 309,7 triệu USD, tăng 33,8% về lượng và tăng 118,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường xuất khẩu chính gồm Việt Nam, UAE, Ấn Độ…

Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), Mỹ giảm nhập khẩu tiêu từ Việt Nam nhưng tăng mua từ các nước khác. Tính đến hết tháng 5, tổng lượng hồ tiêu nhập khẩu của Mỹ đạt 36.260 tấn, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 29,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá thu mua hồ tiêu nội địa trong quý II/2025 ghi nhận nhiều biến động thất thường, phản ánh sự nhạy cảm của thị trường trước các yếu tố chính sách và tâm lý doanh nghiệp. Tính đếu cuối quý II, giá tiêu trong nước đã giảm 17% (tương đương 27.000 đồng/kg) so với cuối quý I, và giảm hơn 14% (khoảng 22.000) so với cùng kỳ năm trước.

VPSA cho rằng thị trường nửa cuối năm sẽ khởi sắc trở lại, sau giai đoạn trầm lắng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 7 do ảnh hưởng của thuế quan và chính sách thương mại. Nhu cầu tiêu dùng bị nén trong nửa đầu năm sẽ không thể bị kìm hãm lâu hơn nữa. Các nhà nhập khẩu buộc phải quay lại thị trường để bổ sung nguồn cung, đáp ứng nhu cầu sản xuất cũng như tiêu dùng cuối năm.