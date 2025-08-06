Nhu cầu kéo giá tiêu luôn ở mức cao, tiêu xuất khẩu của Việt Nam lại vọt lên

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (6/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 139.000 – 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 140.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 139.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 139.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 139.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay giảm, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (6/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay tăng với tiêu trắng và tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 8.950 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.108 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 8.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.937 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 11.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.240 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.370 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.950 USD/tấn.

Thống kê bộ của Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho thấy, Việt Nam xuất khẩu được 20.913 tấn hạt tiêu các loại trong tháng 7/2025, gồm 18.332 tấn tiêu đen và 2.581 tấn tiêu trắng, thu về 137,5 triệu USD, giảm 10,8% về lượng và giảm 12,7% về kim ngạch so với tháng 6/2025.

Ở chiều ngược lại, trong háng 7/2025, Việt Nam đã nhập khẩu 3.176 tấn hạt tiêu các loại, gồm 2.887 tấn tiêu đen và 289 tấn tiêu trắng, với kim ngạch đạt 21,3 triệu USD, giảm 47,8% về lượng và giảm 43,8% về kim ngạch so với tháng 6/2025.

Báo cáo của Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam chỉ rõ, sản lượng hạt tiêu năm 2025 ước tính sẽ giảm 7,8% so với năm 2024 và là năm thứ 3 liên tiếp giảm. Mặc dù có tăng ở Brazil nhưng giảm ở các nước khác, đặc biệt là Ấn Độ và Indonesia, dẫn tới tổng sản lượng giảm so với năm ngoái.

Thị trường Mỹ dự kiến sẽ tăng mạnh đơn hàng vào quý IV năm 2025 và quý I năm 2026, khi doanh nghiệp nhập khẩu bắt đầu xây dựng tồn kho cho mùa tiêu thụ cao điểm.

Sản lượng hạt tiêu toàn cầu hàng năm ước tính dao động từ 550.000 - 600.000 tấn, trong đó khối lượng thương mại quốc tế chiếm khoảng 400.000 - 450.000 tấn. Sự chênh lệch này chủ yếu do mức tiêu thụ nội địa chiếm đáng kể tại các quốc gia sản xuất, như Ấn Độ và Indonesia do ngành công nghiệp và thị trường trong nước tiêu thụ phần lớn sản lượng.