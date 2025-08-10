Giá tiêu tăng tuần thứ hai liên tiếp, tiêu xuất khẩu cũng tăng trên toàn thế giới

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (10/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 140.000 – 142.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 142.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 142.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 140.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 140.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 140.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay giảm, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (10/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 8.950 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.147 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.991 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.240 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.370 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.950 USD/tấn.

Những bất ổn liên quan đến thuế quan đã tác động tiêu cực đến nhu cầu trong tháng qua. Việc Mỹ công bố các mức thuế đối ứng gần đây làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng đến giá, khiến nhu cầu suy yếu khi cả người mua lẫn nhà đầu cơ đều rút lui. Áp lực bán cũng giảm do nguồn cung tại các vùng sản xuất cạn kiệt, khiến giá duy trì trạng thái đi ngang.

Theo nhận định của Harris Spice, giá têu nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang cho đến khi bức tranh cung – cầu rõ ràng hơn. Về nguồn cung, dù sản lượng tại Indonesia có thể góp phần ổn định ngắn hạn, nhưng sản lượng vụ mới ở Brazil sẽ có tác động lớn trong trung hạn.

Về phía cầu, thuế nhập khẩu của Mỹ và ảnh hưởng của chúng đến giá cả sẽ đóng vai trò quan trọng, vì các mức thuế này áp lên tất cả các quốc gia sản xuất tiêu lớn.

Thống kê bộ của Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), Việt Nam đã xuất khẩu được 145.046 tấn hạt tiêu các loại trong 7 tháng đầu năm, gồm 124.271 tấn tiêu đen và 20.775 tấn tiêu trắng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 988 triệu USD, trong đó tiêu đen đạt 820,3 triệu USD, tiêu trắng đạt 167,7 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2024 lượng xuất khẩu giảm 11,7%, kim ngạch xuất khẩu tăng 29,3%.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã nhập khẩu 31.472 tấn hạt tiêu trong cùng kỳ, với kim ngạch đạt 195,4 triệu USD, gồm 26.424 tấn tiêu đen và 5.048 tấn tiêu trắng. So với cùng kỳ năm 2024, lượng nhập khẩu tăng 58,5%, kim ngạch tăng 143,4%.